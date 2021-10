Simon Talbot ser i sit nye standup-show fremad og lover optur og fest, når han kommer rundt på Sjælland og i resten af Danmark. Pressefoto

Talbot er klar med musik, laser og røg

Oplev - 01. oktober 2021 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Halvandet år efter den første coronanedlukning er standup-komikeren Simon Talbot klar til at kaste sortsynet over bord og give danskerne et ordentligt skud fest og højt humør. Det sker i hans nye oneman-show, som meget betegnende har fået titlen »Optur«.

- Først og fremmest vil jeg bare gerne have, at folk får en god aften. Nu har vi igennem en lang periode ikke måtte gøre noget som helst, så jeg håber, at folk kommer ud fra mit show i rigtig godt humør og bare har lyst til at fortsætte byturen, fortæller Simon Talbot, som lover fuld skrue på effekter og stemning.

- Jeg har investeret i masser af laser , røg og musik. Det bliver en fest, griner han.

Ph.d i Facebook Afsættet til det nye show er naturligt nok den lange periode med nedlukninger, restriktioner og et kultur- og natteliv sat på pause. Den ophedede debat i forbindelse med coronakrisen får også en tur i comedy-maskinen, og med en opvækst i Jehovas Vidner-miljøet er det selvfølgelig naturligt for Simon Talbot at trække en parallel mellem sit eget religiøse bagland og vaccineskeptikerne.

Bor i København og er gift med Katrine Køhler. - En af de store tematikker for mig er, hvordan jeg kom ud af Jehovas Vidner. Deres syn på verden er jo ekstremt. Det er i høj grad en »os mod dem«-retorik, og de er jo overbevist om, at verden er et ondt sted. Dét er jo interessant at se på - især set i lyset coronapandemien, siger Simon Talbot og fortsætter:

- Den store fokus på, at verden er et ondt sted, og at dommedag nærmer sig, gør Jehovas Vidner til det ultimative ekkokammer. På samme måde er der jo en masse, som i forbindelse med for eksempel diskussionen om vacciner bare bekræfter hinanden i ét væk. Der er virkelig mange med ph.d i Facebook, som stempler ind der, siger han.

- Jeg er virkelig forbløffet over, hvor sure folk rent faktisk kan blive af at sidde indenfor og rase på verdenen. Der var en gang en person, der sendte en lort med posten til en politiker, som vedkommende var uenig med. Hvor sur er man så? Plus, han skulle veje den for porto, siger Simon Talbot med et grin.

Komikerens mor er fra Jehovas Vidner, mens hans far vel nærmest kan betegnes som en gadedreng fra Irland. Den umage konstellation fungerer selvfølgelig som benzin for mange jokes.

- Jeg har tidligere talt om min baggrund og opvækst blandt Jehovas Vidner, men det har mere været i korte jokes. Sådan nogle banke-banke-på-jokes... Nu tager jeg den et stik dybere, og det handler nok også om, at jeg er blevet ældre og har fået noget mere selvtillid. Der skal stadig være fuld knald på, men jeg tør også stå ved og tale om nogle emner, som lige er en tand mere alvorlige, end de ting jeg tidligere har behandlet, fastslår Simon Talbot, og understreger i samme forbindelse, at han altså intet udestående har med Jehovas Vidner, selvom han ikke selv er en del af trosretningen længere.

- Jeg har verdens bedste mor. Hun tror bare på dommedag, og det gør jeg ikke, siger han.

Tæt på internationalt gennembrud Simon Talbot stod for halvandet års tiden over for et muligt internationalt gennembrud med sit engelsksprogede show »Danish Invasion« og en verdensturné som opvarmning for comedy-stjernen Russell Howard.

- Jeg stod lige på tærsklen til at skulle ud og turnere rundt omkring i verden. 12. marts sidste år - ja, dén 12. marts - skulle jeg have været til Tyskland, men måtte af gode grunde aflyse. Det var også planen, at jeg skulle have været i Canada, England, Australien, Norge og en del andre lande. Så det var en kæmpe mavepuster. Men jeg havde så lavet en mindre version af mit engelske show til Danmark. Det endte med at blive en forholdsvis stor succes, da der sidste år var det her lille vindue, hvor vi fik lov til at optræde, fortæller Simon Talbot.

- Det hele gik jo alligevel, og på den måde har coronaen gjort, at jeg ikke bekymrer mig så meget. Man behøver ikke altid at have styr på hver eneste ting - det hele skal nok gå. Selvfølgelig møder man nogle udfordringer hen ad vejen, men ofte kan de overvindes eller bruges som livserfaring senere. Og det er også den fornemmelse, jeg håber, at publikum får til mine shows, slutter Simon Talbot.

