Parken ved Gavnø Slot, som er kendt for sin årlige farveeksplosion af tulipaner, er en af de 50 steder, der er med i »Top 50 haver«. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Tag på vandring i de store haver

Oplev - 16. april 2021 kl. 08:15 Kontakt redaktionen

Birkegårdens Haver i Ruds Vedby, Gavnø Slot, Ledreborg Slot, Kornerupgaards Have i Lejre, Fredensborg Slotshave, Botanisk Have i København, den romantiske have Liselund i Borre og Gl. Holtegaard. Det er blot nogle af de 50 haver, som The Danish Club har arrangeret rundvisninger i hen over foråret og sommeren.

Med have- og foredragsturnéen »Top 50 haver« er det lykkedes at få alt fra godsejere til passionerede, private haveejere til at åbne op og vise deres fantastiske haver frem for publikum. Samtidig krydres rundvisningerne med personlige fortællinger og tips til smukke haver. Man kan blandt andre opleve Peter Wibroes 5700 kvadratmeter store, barokinspirerede private have i Holte eller høre godsejerinde Christel Lüttichau fortælle historien om den helt unikke have fra 1690 på Søholt Gods på Lolland.

I England har havevandringer i mange år været en stigende trend. Det har inspireret stifteren af The Danish Club til at få 50 haveejere af fantastiske - men ofte ukendte - haver, til at slå havelågen op for besøgende. Ideen er at invitere et bredt publikum ind i haverne ved de specielle rundvisninger, men også at inspirere folk til selv at opleve haverne, hvis ferien skal tilbringes under hjemlige himmelstrøg. Hvis man deltager i The Danish Clubs arrangementer får man udover haverne også mulighed for at komme tættere på de historiske bygninger, der ofte er en del af haverne.

Man kan blandt de 50 haver komme på besøg i så specielle haver som en privat perle på Lolland, der på 5,5 hektar har en af Nordeuropas største privatejede samlinger af plantearter. Er man til roser så er Rosenhaven på Kornerupgaard i landsbyen Kornerup et must at besøge. Her har ejeren Bente Egelund anlagt en unik have med over 700 forskellige arter roser. Gråsten Slotshave er også på listen sammen med Fredensborg Slot, der åbner op for en anderledes rundvisning og mange flere.

- Vi har alle brug for at opleve nye steder, fællesskab, inspiration og få frisk luft under åben himmel. Hver af de 50 udvalgte haver er unikke, og der er ofte også et historisk hus med i rundvisernes fortællinger. Vi har gjort oversigten over »Top 50 haver« let tilgængelig og fremviser den enkelte haves univers og den store diversitet, der bydes på. Fra de barokke haver til japanske haver, rosenhaver, de vilde, naturlige haver og de pertentligt kultiverede af slagsen. Målet er at udbrede kendskabet til de mange fine haver, og give gæsterne masser af inspiration og oplevelser med hjem fra både huse og haver, siger Merete Otillia Knudsen, ejer af The Danish Club.

Fantastisk haveklima De 50 haver er udvalgt sammen med den engelske haveekspert og forfatter, Toby Musgrave, der også vil vise rundt i enkelte haver. Han er en af Europas førende eksperter indenfor have- og plantehistorie. Han har udover en række haverestaureringsprojekter, skrevet eller været medforfatter til 18 havebøger. Her i Danmark tilbyder han havedesign og underviser internationalt. Læs mere på www.TobyMusgrave.com

- Danmark har et fantastisk klima for alle slags haver. I har en kæmpe diversitet, og der er ufattelig mange steder, offentligheden normalt ikke har mulighed for at opleve, enten fordi de er private eller fordi, de ikke er kendt af særlig mange. Det er måske en overraskelse for danskerne, det var det i hvert fald for mig, hvor mange fantastiske haver, I har, som bare venter på et større publikum. Da jeg begyndte med at skulle identificere de 50 smukkeste sammen med »The Danish Club«, var jeg reelt usikker på, om der vitterlig var så mange. Det er jeg ikke længere, for der er mange flere. Danmark er faktisk begavet med et væld af smukke og innovative haver med stor diversitet og fantasi. Lige fra de store slots- og herregårdshaver til de mindre haver, skabt og passet af folk med kæmpe passion, siger Toby Musgrave.

Det første arrangement er den 26. april 2021, hvor Landbohøjskolen på Frederiksberg åbner for fortællinger om Skulpturhaven med misteltenen, den tænkende hest, abernes skræk og det forstenede træ, der står lyslevende sammen med lidt fokus på deres historiske bygninger. De øvrige haver befinder sig i alle dele af Danmark, og datoer og alle haver kan ses på https://danishclub.dk/da/gardens