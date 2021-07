Vikingeskibsmuseet er et af de 13 museer, der er med i MuseumsEkspeditionen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Tag på museumsekspedition

Danmarks Borgcenter i Vordingborg, Vikingeskibsmuseet og Roskilde Museum er blandt de 13 museer, som i skolernes sommerferie er med i MuseumsEkspeditionen 2021.

Her kan børn og deres familier redde kulturskatte, udforske myter og vinde præmier på museer over hele landet - alt sammen via museumsappen Useeum.

Nogle steder er der en tyv på spil, som vil stjæle museets største skat. Andre steder skal man løse andre mysterier som led i den landsdækkende kampagne, MuseumsEkspeditionen, hvor man kan vinde præmier til en samlet værdi af mere end 50.000 kroner.

I Roskilde kan man deltage i konkurrencen hele to steder, nemlig på Vikingeskibsmuseet og udendørs i byen med start ved Roskilde Museum. Her truer den drilske museumstyv, Heidenreich, med at stjæle uvurderlige kulturskatte, og man kan kun stoppe ham ved at løse hans gåder.

MuseumsEkspeditionen er blevet til i et samarbejde mellem 12 museer i Danmark, et enkelt museum i det sydlige Norge, 12 sponsorer og museernes fælles app, Useeum. Formålet er via digitale spil at gøre museumsbesøget sjovere, mere lærerigt og mere nærværende for børn - særligt dem i 6-12-års alderen.

Man kan hente appen på www.applink.dk/useeum og man kan læse mere om projektet på www.museumsekspeditionen.dk