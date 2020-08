Der bliver rig mulighed for at få luftet vandrestøvlerne i den kommende tid, hvor dette års Vandrefestival finder sted. Foto: Allan Nørregaard

Tag en ven med på vandretur

Oplev - 14. august 2020 kl. 09:10 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

112 gå- og vandreture afholdes under Vandrefestival Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Vandrefestivalen afholdes i tre uger fra fredag den 14. august til søndag den 6. september 2020. Turene er arrangeret af frivillige og kommunerne i 10 af 17 kommuner i Region Sjælland. Årets tema er »Tag en ven med«, og de fleste ture er gratis.

Der venter en masse gode oplevelser. For eksempel lokalhistoriske ture, pilgrimsture, kildebesøg, ø-ture og ture, hvor du kan høre om vilde grøntsager og svampe. Der er også børneture og ture med spejderne, hvor du får et kilometerbevis. En anden af turene er helt unik. For første gang afholder DGI Storstrøm nemlig en event med en rask vandretur på tværs af Sjælland på Fjord til Fjord-stien fra Avnø Fjord til Præstø Fjord.

Vandrefestival 14. august - 6. september

Læs mere på www.vandrefestival.dk Der er selvfølgelig også ture, hvor man bare kan nyde at sætte den ene fod foran den anden og vandre sammen og tilbagelægge kilometer efter kilometer. For de morgenfriske er der mulighed for at se solen stå op og holder du mere af natten, kan du vælge en solnedgangstur. På enkelte ture kan du være heldig at besøge steder, som offentligheden ellers ikke har adgang til.

Alle kan være med, for der er både korte, bynære ture fra 1,5 km i et let terræn til længere vandreture på op til 29 km for de meget vandrevante. Enkelte steder kan man være heldig at finde ture, som er egnede for barnevogne, kørestole og rollator. Tjek www.vandrefestival.dk for at finde en tur, der passer til dine ben.

Det vigtigste udstyr for at få en god tur er gode sko og tøj efter vejret. Man kan sagtens gå i regnvejr, og er man klædt på til det, kan det være en særlig oplevelse at være ude i al slags vejr.