Tag en overnatning i trætoppene

Naturens Airbnb

Den 20. april i år gik Campanyon i luften. Det er en platform, der samler specielle overnatningssteder i naturen på ét sted. Her kan man melde sig til som vært og tilbyde overnatningsmulighed for at naturhungrende mennesker fra ind- og udland. Om det så er et glampingtelt under stjernehimmelen på Møn, en gammel, istandsat cirkusvogn i Aabenraa, en trætophytte i en privat have på Falster eller noget helt fjerde. Alle kan byde ind.

Campanyon har i øjeblikket cirka 135 værter fordelt på otte lande - primært Danmark og Norge.

- Alexander Østrem Rakness, min medstifter af Campanyon, og jeg sad sidste år under nedlukningen og savnede at komme ud og overnatte i naturen. Men vi kunne ikke rigtig finde et sted, hvor vi kunne danne os et overblik over mulighederne. Det var meget mere komplekst, end vi havde regnet med. Det var meget langt fra den oplevelse, man får, når man booker for eksempel hos Airbnb i forbindelse med storbyferier, fortæller CEO og medstifter af Campanyon, Kristian Qwist Adolphsen.

Efter at have forhørt sig hos forskellige campingpladser og udbydere af overnatningspladser, stod det klart for dem, at også udbyderne savnede en platform for overnatninger i naturen.

- Samtidig så vi, at markedet for friluftsliv og overnatninger i det fri eksploderede under corona. Det var allerede i vækst, men tog for alvor fart, da vi ikke kunne komme ud og rejse mere, siger Kristian Qwist Adolphsen og påpeger samtidig, at folks øgede klimabevidsthed kun giver endnu bedre betingelser for den stadig nye platform.

- Vi bliver alle mere og mere opmærksomme på det aftryk, vi hver især sætter på klimaet. Det er en global tendens. Derfor ser vi også en stigende interesse for at holde ferie, der er mere klimavenlig, siger han.

Campanyon har allerede godt fat i Norge og Danmark. I indeværende år går virksomheden efter også at etablere sig i Frankrig, Italien, Tyskland, Holland og Sverige. Derudover går man efter at blive lanceret i Taiwan sidst på året og derfra udbygge til en større del af Asien.

