Tag dynen med til koncert

Hvornår er du sidst taget til koncert med din dyne under armen? Aldrig? Nu får du muligheden med sovekoncerten »Listen Your Night Away«, hvor mindful musik giver det sovende publikum en helt særlig drømmeoplevelse. Det sker i Slagelse Musikhus' gamle, store turbinesal fredag den 20. april.

Lydkunstneren Karsten Pflum er manden bag nattens maratonkoncert, hvor de elektroniske kompositioner er designet til at give publikum en fredfyldt og meditativ nattesøvn hele natten igennem. Et af formålene med sovekoncerten er altså at vise, at det med at gå til koncert kan ske på mange måder.