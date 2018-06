Sidste år var cirka 4000 gæster med til at skabe stemning til Haslev Festdage. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Syv gode grunde til at krydse fingre for at vejret holder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv gode grunde til at krydse fingre for at vejret holder

Oplev - 08. juni 2018 kl. 15:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er masser af koncerter, markeder og teater i det fri i de kommende uger og måneder. Her er et lille udpluk over underholdning udendørs de næste fjorten dages tid.

Mandag den 11. juni har du chancen for at se ballet på højeste niveau, når danserne fra Den Kongelige Ballet tripper ind på scenen i byparken i Korsør. Hver sommer tager balletten ud i landet for at vise deres kunnen, og Korsør er deres eneste optræden på Sjælland. Regn og torden aflyste i 2017 forestillingen i Korsør, men i år skal det blive anderledes! Så find picnictæppet frem og gå til ballet i det fri.

Er du til musik under åben himmel, så får du mulighed for at høre rock af fineste kaliber torsdag til Open Air-koncert den 14. juni på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved. Queen Machine leverer deres store show med hits på hits fra Freddie Mercury og kompagni. Og Open Air i Næstved fortsætter dagene efter. Den 15. juni er det Big Fat Snake, som går på scenen, og den 16. juni kommer både Rasmus Walter og IAMJJ.

Sommer betyder også jazz. I Roskilde er Jazz Days med gratis koncerter på Roskilde Havn. Den 14.-17. juni kan du opleve 13 koncerter, og genrerne bliver blandet, så arrangørerne lover både rock, folk, pop, blues, funk, jive, vokaljazz og feinschmecker-jazz. Du kan blandt andet kan høre Mike Andersen og Jacob Sveistrup eller nyde Daimi, som kommer forbi i forrygende selskab med Louisiana Jazzband. Lørdag er der storskærm med VM-fodbold i jazz-teltet.

Haslev Festdage ruller af sted den 15. og 16. juni med navne som Saveus, The Sandmen, og Aqua på plakaten. Festdagene fejrer 10-års jubilæum , og det kommer ikke til at gå stille af sig. Og for at fejre den runde fødselsdag serveres der sågar 1000 gratis tarteletter efter først-til-mølle princippet, mens John Mogensen Showband spiller. Haslev Festdage har også sørget for storskærm, når Danmark lørdag aften spiller VM-kamp mod Peru, hvilket forhåbentlig kun gør stemningen endnu bedre.

Musikken spiller også på den afslappede musikfestival Midsommerfestival i Præstø. Den 15.-17. juni kan du blandt andet høre alternativ pop med Kill J, der har Julie Aagaard i front, den danske garagerock-trio Nelson Can, det århusianske hårdrockband Bæst og det markante folk-navn Gurli Octavia. Det hele foregår på to scener i en privat have i Præstø.

Danmark Dejligst er en anden særlig festival, der i år kommer forbi 25 danske byer. Det er den glade trubadur Rasmus Nøhr, som er ankermand på musikaravanen, og i år har han et bredt felt af musikere med: På Sjælland kan du feste med til Danmark Dejligst den 16. juni i Ørslev, 30. juni i Stege, 20. juli i Karrebæksminde, 27. juli i Liseleje og 8. september i Humlebæk. Det er ikke de samme musikere, som er med i hver by, men du kan blandt andre opleve Maria Bramsen og Anne Dorte Michelsen, Humør Karavanen og Zididada.

I Holbæk har man fundet på navnet Rockbæk, som overskrift for byens udendørskoncerter. Og denne sommer er der to store events. Den 22. juni spiller Dizzy Mizz Lizzy og C.V. Jørgensen en dobbeltkoncert i Østre Anlæg. Og den 25. august er det selveste Kim Larsen og Kjukken, der giver koncert på Filmtorvet i Holbæk.