Synkronsporten kæmper for at holde sig flydende

Oplev - 26. april 2018 kl. 09:53 Af Brian Jensen

Efter mere end 20 år med synkronsvømning på programmet er sporten under pres i Kalundborg Svømmeklub.

Svømmedisciplinen synkronsvømning er måske kendt i brede og især i satiriske kredse. Men sportens berømmelse flugter på ingen måde med antallet af udøvere i de danske svømmehaller.

Faktisk er der ingen præcise tal, for Danmarks Idrætsunion valgte sidste år, at der ikke skal indberettes fra aktiviteter som har under 1000 medlemmer. Men ifølge Dansk Svømmeunion, hvor sporten fra 2018 hedder kunstsvømning, er der færre end 500 udøvere på landsplan.

Fem af dem træner hver onsdag i Kalundborg Svømmeklub, hvor der i mere end to årtier konstant har været synkronsvømning på programmet. Den lidt særprægede idrætsgren opstod i konkurrenceform som vandballet i Berlin i 1891 og blev især berømmet af amerikaneren Esther Williams i en række Hollywood-film i 1940'erne og 1950'erne.

Synkronsvømning kom til Danmark i 1950'erne, men har altid været en lille og næsten ubetydelig del af svømmeklubberne. Gemt væk i hjørnet. Sporten kræver ildsjæle, og de kan være svære at finde. Især i synkronsvømning.

I Kalundborg var der et hold, da svømmehallen blev bygget i slutningen af 1970'erne, men ellers lå sporten så at sige underdrejet indtil 1995, hvor Helle Birte Jensen startede et synkronsvømmehold. Et hold hun stod i spidsen for til 2012, hvor hun flyttede fra Kalundborg, og som i dag styres af 19-årige Lea Woght Larsen.

Svarer til halvmarathon Larsen begyndte selv som 10-årig til synkronsvømning, lokket til af en brochure på den lokale folkeskole. Hun blev kontaktet af svømmeklubben, da hun vendte hjem fra efterskoleophold, og er nu træner på anden sæson.

- Man skal være god til at præsentere sig i vand. Udtrykke sig som om det er legende let, det man laver i vandet. Men det lærer man først efter mange år, for det er en ekstrem hård disciplin. Men det skal se nemt ud, og det er derfor folk tror, at det er nemt, siger Lea Larsen og giver dermed en af forklaringerne på, at sporten ofte bliver hånliggjort eller set ned på.

- Det er fordi, folk ikke ved, hvordan man gør, og fordi det ser så let ud. Du skal konstant smile og må ikke give udtryk af, at det er rigtig hårdt. Et OL-program for duet elller hold i fire minutter svarer faktisk til at løbe en halvmarathon, fortæller Lea Larsen, der har vundet DM-guld i duet tre gange og en enkelt gang i solo.

Barracuda og balletben Hun lader de fem synkronsvømmere på holdet varme op uden for bassinet, for det kræver smidighed og spændstighed eksempelvis at svømme rygsvømning med det ene ben strakt op i vejret - og samtidig have begge arme under overfladen. Seneste tilføjelse på holdet er ni-årige Maja Hansen, der egentlig ville på holdet sidste år, men måtte vente.

- Det er bedst at starte omkring 9-10 år, for det er først der, man rigtig har styr på kroppen. Man skal være god til at strække tæer og ben og udtrykke sig med kroppen, siger træneren, mens hun sænker en undervandshøjtaler ned under overfladen.

Inden de unge piger hopper i bassinet og svømmer et par baner som let opvarmning, bliver der jongleret med næseklemmer, svømmebriller og badehætter. Og svømningen er ikke helt som i de andre bassiner, hvor konkurrencesvømmerne går efter hurtige tider. Synkronsvømmmerne varmer op ved at svømme sidelæns eller med tæerne forrest, inden de begynder at øve deres program eller positioner med navne som barracuda, ballerina, swan og straight ballet leg.

- Det er som ballet og gymnastik i vand. Stræk fra balletten og løft fra gymnastikken. Men det er smeltet meget sammen, og det er noget helt andet, når du er i vand, forklarer Lea Woght Larsen, mens hun tapper med en lille metalstang på bassinkanten, så svømmerne kan høre rytmen.

Trænerens begejstring smitter af på de unge svømmere, der minutiøst går gennem programmet. Men et dalende antal synkronsvømmere giver skår i trænerens glæde, og klubbens beslutning om ikke at sende de fem svømmere og træneren til årets DM i maj i Odense ærgrer i høj grad Lea Larsen.

- Det er mega-irriterende, for vi er et konkurrencehold, ikke en hyggeklub. Så det går mig faktisk på, siger den 19-årige gymnasie-elev.

Den manglende støtte fra klubben skyldes, at der kun er en håndfuld udøvere. I synkronsportens bedste år i Kalundborg var der over 30 medlemmer af afdelingen.

Fakta om synkronsvømning: Der konkurreres i fire discipliner: solo, duet, hold (4-8) og kombineret hold (op til 10 deltagere).



Konkurrencen består af en teknisk og en fri del. Musikken bestemmer svømmeren selv.



Siden 2015 har også mænd kunnet stille op i konkurrencer - dog ikke ved OL. Synkronsvømning kom på OL-programmet i 1984, og sporten er mest udbredt i Rusland, Japan, Spanien og USA, hvor den bliver dyrket på professionelt plan.



På Sjælland kan synkronsvømning uden for hovedstadsområdet kun dyrkes i Kalundborg og Slangerup.



