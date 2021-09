Jyderup Højskole inviterer til Høslet. Pr-foto

Sving leen i Jyderup

17. september 2021

Jyderup Højskole inviterer til Høslet, hvor man kan lære om, hvordan vi kan forbedre Holbæk Kommunes naturs tilstand og øge biodiversiteten.

Det skal ske i forbindelse med, at højskolens »Vild med vilje«-græsarealer skal slås med le, som man kan komme og prøve kræfter med.

En biolog fra Naturpark Åmosen vil guide deltagerne i at finde arterne, der lever omkring os. Man kan også prøve kræfter med at slå græs med le for at øge flora og fauna i egen have samt få flere tips til en vild have. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) deltager og fortæller om Holbæk Kommunes biodiversitetsplaner.

- På højskolen prøver vi at skabe mere liv på vores græsplæner ved ikke længere at slå græsset med græsslåmaskine. I stedet slår vi det med le to gange årligt. På den måde sparer vi både tid og kræfter, og skaber samtidig mere liv, siger Louise Camilla Lorentzen, der er elev på arrangørholdet.

- Vi håber på at kunne starte en dialog om, hvorvidt det er nødvendigt at slå kommunens græs, når vi faktisk kan skabe mere liv og smukke omgivelser ved at lade det stå og på den måde gavne biodiversiteten. I øjeblikket ligger Holbæk kommune som nummer 74 ud af 98 på Danmarks Naturfredningsforenings liste over naturværdi, så der er i høj grad plads til forbedring, siger Emma Marie Hedegaard Hewison, elev på arrangørholdet.

Høslet-arrangementet er gratis. Efter aktiviteterne, inviteres der indendørs til middag og sang som en del af Højskolernes koncept »Syng, Spis, Snak«.

Der er begrænsede pladser og tilmelding foregår via højskolens hjemmeside.

25. september kl. 13

Høslet

Jyderup Højskole, Sølystvej 2, 4450 Jyderup