Surdejskursus på møllen

Bliv klogere på din surdej

Kristoffer Fabricius giver tips og tricks om surdej på et af Mejnerts Mølles bagekurser.

Af Eva Lyng Johansen, Nordvestnyt

Kristoffer Fabricius viser, hvordan surdejen kan foldes for at gøre dejen spændstig.

Først fugter han hænderne og løsner dejen fra den gennemsigtige plastikbeholder, inden han strækker dejen og folder den sammen.

Herefter viser han en teknik, hvor han hiver dejen op midt på og lægger den ned igen. Så kommer låget på igen, og nu er det de 11 kursisters tur til at prøve kræfter med deres dej.

Vi er i Mejnerts Mølles bageværksted. Mejnerts Møller ligger tæt på Viskinge i Kalundborg Kommune, og virksomheden tilbyder jævnligt bagekurser med forskellige kursusholdere.

En af deltagerne er 35-årige Morten Enné Jensen fra København.

- Jeg startede med at bage med surdej under corona ligesom mange andre. Jeg er autodiadakt og har lært det fra internettet og Youtubevideoer, siger han.

Han tilmeldte sig kurset for at blive dygtigere.

- Så kan jeg lære nogle flere teknikker, siger han.

De 11 deltagere laver i løbet af de fem timer, som kurset varer, to deje af surdej, som de skal tage med hjem og bage næste dag.

Kristoffer Fabricius har egen it-virksomhed, men er ivrig surdejsbager i fritiden.

Han har givet kurser på Mejnerts Mølle i et års tid.

- Jeg prøver at afmystificere surdejsbagning og gøre det let og sjovt, siger han.

Han har klart mærket, at der er en stor interesse for surdej i forbindelse med corona. Det er for eksempel afspejlet i antallet af medlemmer i Facebookgruppen Den Glade Surdej, som er gået fra 2000 medlemmer til 18.000 medlemmer det seneste år.

Han oplever, at det er lige fra teenagere til ældre, som tager på bagekursus.

- Bagefter sender folk billeder af deres bagværk, og vi griner og græder sammen undervejs, siger han.