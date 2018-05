Se billedserie Formand for SIF-Venner, René Sørensen: - Vi er ikke de største, men vi praler med, at vi er de hyggeligste. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Succes-opskriften er lidt af det hele

Oplev - 25. maj 2018 kl. 10:20 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bor vel omkring 1400 mennesker i Sørbymagle og nærmeste omegn, men der, ved landevejen mellem Slagelse og Næstved, er cirka 50.000 mennesker samlet én gang om året, når den lokale idrætsforenings støtteforening, SIF-Venner, kalder til tre dages fornøjelser. I år gør de det for 37. gang med nærmest et helt lokalsamfund som frivillige hjælpere.

Sidste år resulterede markedet sammen med støtteforeningens forårsfest og bankospillet, der tyvstarter markedet om torsdagen, i et overskud på en halv million kroner, som det helt lokale foreningsliv og foreninger i resten af Slagelse Kommune nyder godt af.

Formand for SIF-Venner, René Sørensen, mener, at det er kombinationen af et traditionelt kræmmermarked og alle de andre ting, der foregår, der er markedets særlige kendetegn.

- Det er ikke en musikfestival, en erhvervsudstilling eller et rent kræmmermarked. Vi plejer at sige, at det er lidt af det hele og mere til, siger René Sørensen, der for fem år siden blev ny formand efter Gregers Maglekær, der havde haft posten i 15 år. Han havde været Mister Sørby Marked i så høj grad, at resten af bestyrelsen ikke mente, at nogen enkeltperson kunne fylde hans plads ud - på hans måde - så René Sørensen og Co. indførte en fladere struktur og uddelegerede flere opgaver.

René Sørensen var flyttet til området i 2003 og meldte sig som frivillig i en af markedets salgsboder. Efter et år blev han »medkaptajn« i danseteltet, og der fra gik turen til bestyrelsen.

En atmosfære Markedets koncept blev der ikke pillet væsentligt ved i forbindelse med formandsskiftet.

- For rigtig mange tror jeg, det er en tradition at komme. Folk kommer fra det meste af Sjælland plus Fyn. De kommer også i dårligt vejr, og vi har også haft gæster ovre fra Trekantsområdet. Jeg blev også grebet af det fra start. Jeg tror, det er variationen af alle de ting, vi gør. Det er stemningen på pladsen, der gør det specielt. Det er svært at beskrive den stemning, men der er en atmosfære, siger René Sørensen.

Det skal være sjovt Den der stemning fremhæves også af Søren Pedersen, der har været med omkring markedet i 15 år. Både i bestyrelsen og som frivillig med ansvar for vareforsyningen.

- Det gode ved vores marked er, at det ligger på boldbaner og op ad skov, så der altid er gode forhold og læ, og vi får ros for, at det hele fungerer. Der er en god stemning, for det skal være sjovt at være her, siger Søren Pedersen og fremhæver, at det er vigtigt at sætte pris på de frivilliges indsats og belønne dem.

- Vi er så mange frivillige, at en tredjedel af det, vi deler ud, er til klubber andre steder i kommunen, fortæller han.

De unge vender hjem Sally Jensen, der står for salget af stadepladser til omkring 200 kræmmere, og har været frivillig på markedet i 25 år, slår også på stemningen og det lokale sammenhold som markedets speciale.

- Og så henvender det sig meget til familien, det er en tradition og samlingspunkt for hele byen. Der er man tæt på hinanden, hilser på hinanden og får en snak med dem, man ellers ikke snakker med. Mange unge er jo rejst væk fra byen, og der er et eller andet med, at man lige skal tilbage og hilse på barndomsbyen, når der er marked, konstaterer Sally Jensen og tilføjer, at markedet også udmærker sig ved at have meget få tilfælde af tyveri og vold.

Gode drivkræfter I dag er markedet næsten dobbelt så stort, som da hun begyndte som frivillig.

- Der har været snak om, at nogle syntes, vi var blevet for store, men vi har fået et større udbud, som dækker bredere, siger hun og nævner, at det er aktive ildsjæle gennem alle årene, der skal tilskrives succesen.

- Der har været nogle gode drivkræfter til at få det hele i værk, fastslår Sally Jensen.

Om lørdagen er en af markedets store tilløbsstykker på programmet. Så er der damefrokost, hvor letpåklædte, tjenstivrige mænd varter damerne op. Det indslag er efter 10 år blevet så populært, at det i år er flyttet til det store dansetelt, hvor der for længst er blevet udsolgt.

Formand René Sørensen indrømmer, at idéen er »tyvstjålet« fra Lollands Døllefjelde-Musse Marked, men det gør ikke den løsslupne morskab under damernes spisning mindre.

Fakta om Sørby Marked Sørby Marked 1., 2. og 3. juni ved Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18 B, 4200 Slagelse. Gratis adgang





Fredag blandt andet: Slagelse Garden spiller ved åbningen klokken 17, gratis sildebord, koncert med Die Herren og aftenfest med Gas-Bi-Dua





Lørdag blandt andet: Gratis morgenkaffe klokken 8, Børnekoret fra Skovbrynet, Skælskør Marinegarde, damefrokost med Johnny Deluxe, koncert med Lars Lilholt Band, The Late Show & Dødspoppatruljen





Søndag blandt andet: Katrine Bille med band, schlager-søndag med Klaus & Servants, Bjørn Tidman, Jan Tellefsen og Anne-Mette Rix + koncert med Neighbours





Alle dagene: Kræmmermarked, lastbiludstilling





Ideen om et marked opstod i 1980, hvor der blev stiftet en støtteforening til fordel for Sørbymagle Idrætsforening, der gennem arrangementer og aktiviteter skulle skaffe penge til det lokale idrætsliv. Navnet på foreningen blev SIF-Venner.





Markedet har blandt andet skaffet penge til byggeriet af Sørbyhallen





