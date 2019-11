Se billedserie Man snakker hovedsageligt om fire klatrediscipliner: »lead-klatring«, »toprebsklatring«, »speed-climping« og »boulder«. Flere af dem indgår under OL, men til DM dyster deltagerne kun i førstnævnte. Foto: Anders Ole Olsen

Styrke og vovemod: Skælskør er vært for DM i klatring

22. november 2019

- Kom efter den. Tag den med hælen og løft dig op.

En kvinde hænger oppe i loftet. Hun kæmper med at finde kræfter til at få fat i det næste greb, mens lyden af hendes prusten og stønnen gør mig opmærksom på min egen hjertebanken. Et øjeblik føler jeg, at vi holder vejret på samme tid.

- Gør det, siger manden, der står på jorden og motiverer hende til at kravle det næste stykke.

Og så gør hun det.

En almindelig mandag aften kravler kvinden iført bæltetaske og reb videre op ad væggen i den lokale sportshal i Skælskør på Sydvestsjælland. Her har CRUX - Skælskør Klatreklub nemlig en klatrevæg, hvor både letøvede og erfarne klatrere kan komme fire gange om ugen for at prøve kræfter med kalk på hænderne.

Og på samme måde - på samme sted - skal der lørdag den 30. november afholdes DM i det såkaldte »lead-klatring«, også kaldet ruteklatring, hvor de bedste klatrere i Danmark skal dyste mod hinanden.

Et arrangement, som særligt bestyrelsen af klubben ser frem til:

- Det største er jo, at vi får lov til at vise vores vægge og vores klub frem. Men så får vi også en international rutebygger ud, så vi får topkvalitets ruter på internationalt niveau, forklarer bestyrelsesmedlem, Martin Gudtmann.

Der har været afholdt DM i Skælskør Hallen syv gange tidligere. Første gang var i 1996, mens det seneste DM Lead blev afholdt i 2016. De såkaldte »ruter« bygges af de greb, der sidder i væggen. Som regel bygges de af klubben selv to gange om året, men op til DM er det folk udefra, der bestemmer ruternes opbygning, så de passer til niveauet for mesterskaberne.

Sværheden af ruterne afhænger således af både længden, udhænget og størrelsen på grebene. Og når ruterne til DM er bygget, får de ekstraordinært lov til at sidde der det næste år, siger klubben.

På den måde kommer det kommende danmarksmesterskab i Skælskør til at sætte sit præg længe efter, det er afsluttet.

- De (rutebyggerne, red) bygger også lettere ruter, da de ruter, der er til konkurrencen, er for svære at klare for nybegyndere og letøvede. Så forhåbentlig får vi nogle lette ruter, som også er udfordrende, forklarer Martin Gudtmann og konstaterer, at nogle lette ruter »kan blive så lette, at det er som at klatre på en stige«.

Til det kommende DM er »let« imidlertid det sidste ord, der kan bruges om niveauet. Her skal deltagerne i disciplinen »lead« sikre sig på væggen undervejs, når de kravler rundt med sikringsrebet på sig.

Dermed befinder klatreren sig hele tiden over det sted, hvor vedkommende har sikret sig. Det betyder, at faldet er længere, og samtidig har klatreren ofte kun én hånd på væggen.

En god klatrer kommer ikke kun med styrke At være god til at klatre foregår derfor lige så meget oppe i hovedet, som det handler om god teknik og styrke, fortæller Martin Gudtmann, som foruden at være bestyrelsesmedlem i CRUX selv har klatret i halvandet år.

- For hvis man er på en rute, hvor man føler, at: »Okay, jeg kan ikke lige helt holde fast, eller jeg står ikke ordentligt fast«, så begynder hovedet at tænke: »Skal jeg gribe ud efter et andet greb«, og så dummer man sig, forklarer han.

Som nybegynder på en klatrevæg starter man derfor altid med disciplinen »toprebsklatring«, hvor man ikke skal klatre og sikre sig selv på samme tid. Derimod er rebet fra selen her bundet i toppen af det, der hedder et topanker. Derudover findes disciplinerne »speed-climping«, hvor klatreren automatisk sikres, så det kun handler om at komme hurtigst op, og »boulder«, hvor klatreren hverken er iført sele eller reb, men til gengæld kravler på lave vægge i op til tre-fire meters højde og med madrasser under sig.

Flere af disciplinerne er blandt andet en del af klatring under OL, men til DM i den lokale sportshal i Skælskør skal deltagerne kun fokusere på »lead-klatring«, som uerfarne klatrere ifølge Martin Gudtmann allerede kan starte op på efter bare to-tre måneder på væggen.

Og det gælder også for dem, der har højdeskræk, pointerer han:

- Jeg havde selv højdeskræk, da jeg startede med at klatre. Men måden at komme over de ting, man er bange for, det er at udfordre dem. Og det er det samme med højdeskræk, forklarer Martin Gudtmann.

- Hvis man har tendens til højdeskræk, og man aldrig befinder sig mere end et meter over jorden, så kommer man heller ikke mere end en meter over jorden. Men hvis man har lyst til at udfordre sin højdeskræk, så kan man komme lige så højt op, som man vil, slår han fast.