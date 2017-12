Store sjællandske profiler dyster om medaljer til EM i svømning

Men hvordan pokker får man på under to uger lavet et sådant sted om til, havde man nær sagt, en gigantisk svømmehal? Hvad gør man f.eks. helt præcist for at få et 25x26 meter stort bassin proppet ind i arenaen. Ja, der er logistiske spørgsmål nok at tænke på op til sådan et EM - men for at blive klogere på disse, fangede vi Dansk Svømmunions Mads Aaen, som er eventchef for EM i København.