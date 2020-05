Sjælland har 1800 kilometer kystlinje med masser af gode strande. Her Vesterlyng Strand mellem Asnæs og Kalundborg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Stjerneferie: Lad alle være medbestemmende i årets sommerferie

Oplev - 27. maj 2020 kl. 16:15 Af Jonatan Leer, docent, Leisure Management, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke uventet har det danske turismelandskab meldt ud, at nu sættes der benhårdt ind på at tiltrække de danske turister i 2020. Det giver mening både for turismeerhvervet, de danske turister og den danske økonomi.

Men det er nu, kære venner, at vi skal overveje hvilke dele af Danmark vi også kan besøge. For der er ingen tvivl om, at de stærke destinationer som København, Nordjylland og Vestkysten nok skal iværksætte en solid markedsføringskampagne og alle slå på deres unikhed. Men Danmark gemmer også på mange fantastiske små perler, som kan være værdifulde for danske børnefamilier der overvejer at erstatte den traditionelle ferie med flere endagsudflugter.

Det hedder en stjerneferie En stjerneferie er ferie, hvor man hver dag starter hjemmefra, kører ud til et område og så tilbage igen, og gentager dette flere gange henover sommeren. Det er en billigere og meget fleksibel type sommerferieaktivitet, hvor vejret, økonomien og humøret er afgørende for dagens beslutninger. Og tag ikke fejl af udbuddet i Region Sjælland. Der er over 100 museer, over 20 actioncentre og herunder vandlande, mindst 10 naturattraktioner og 9 zoologiske og botaniske haver, inklusiv dyreparker og akvarier. Og selvom det hele måske ikke har åbnet, og der stadigvæk skal følges retningslinjer, så glem ikke at Region Sjælland har mere end 1800 kilometer kystlinje pyntet med lækre badestrande for eksempel ved Nakskov, Bandholm, Slagelse og Solrød Strand.

Hvad er godt, når man holder stjerneferie?

Det rigtigt gode ved stjerneferier er, at alle i familien kan være medbestemmende. Selvom du måske ikke gider at finde de seks gemte kæmper på Sjælland, så kan det godt blive en god tur. Omvendt, må du gerne sætte krav om, at dine teenagere tager med på skovtur i Hedeland, og dine mindste børn kan sagtens klare en kortere cykeltur sammen med dig. Et besøg hos onkel Jens kan også være en del af en stjerneferie.

I kan også sætte et tema for sommerens aktiviteter, eksempelvis vikinger, og så lade Google og familien overtage derfra. Man kan jo sagtens bygge små vikinger af sten fra en strand, eller høre en lydbog i bilen om vikingetiden. Og man kan jo slukke for lydbogen, hvis I hellere vil synge med på radioen. Fidusen ved stjerneferier er nemlig, at alle ikke behøver at være enige hver dag, men at man netop giver plads til alles ønsker mod en forventning om, at der så også er plads til dine egne ønsker.

Herfra skal lyde nogle enkelte råd. Husk, at madpakkerne skal være gode, hvis I tager dem med. Husk at isene skal være lækre, hvis I vælger at købe dem. Og husk at der er ikke langt hjem, hvis vejret pludselig slår om, og I egentlig hellere vil drikke varm kakao i sofaen.

Det bliver den bedste sommer!