Se billedserie Strakte arme er det vigtigste for at komme ordentligt op på wakeboardet. Det er der ikke her, og så kommer man til at hænge med en vis legemsdel i vandskorpen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Stejl læringskurve på vandet

Oplev - 28. august 2020 kl. 17:45 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Stræk armene! Kom helt op at stå! Sådan, ja - flot!

Jacob Dahl Jensen gør alt, hvad han kan for at opildne OPLEV Sjællands udsendte, som for første gang prøver kræfter med wakeboard. Vi befinder os i Copenhagen Cable Park (CCP), som ligger på den nordøstlige del af Amager tæt på Amager Bakke. Med strandbaren, chillout-området og en generel hyggelig omgangstone hersker her noget af den afslappede surferstemning og sorgløshed, man ellers kun finder på feriestederne under sydligere himmelstrøg.

Sammen med kæresteparret Susanne Plaugmann og Henrik Olesen får jeg en times introduktion til wakeboard på parkens lille bane. Her giver Jacob os en kort briefing, inden vi helt bogstaveligt kaster os ud i det. Konceptet hos CCP er, at man på sit wakeboard holder fast i en wire, som trækker én hen over vandet. Wiren er fastgjort til et kabelspil, der kører rundt mellem tårne på samme måde, som en skilift.

Susanne har tidligere stået på vandski, Henrik har erfaring med snowboard, og jeg skal tilbage til mindelser om skrabede skateboard-knæ og -albuer i drengeårene for at finde noget »erfaring«, der kan booste bare lidt tro på wakeboard-succes, inden vi går i gang.

Få huskeregler I virkeligheden er der kun nogle få ting, man skal huske på, før man tager første tur; hold armene strakt, start med bøjede ben og kom hurtigt op at stå.

Copenhagen Cable Park Kraftværksvej 24, 2300 København S

Åbningstider: Juni/juli/august: hverdage kl. 12-20, weekend og helligdage kl. 10-18

September: hverdage kl. 14-19, weekend og helligdage kl. 10-19

Oktober: hverdage kl. 14-18, weekend og helligdage kl. 12-18

Læs om priser og booking på www.copenhagencablepark.dk

Copenhagen Cable Park blev etableret i 2007.

I højsæsonen har parken op mod 400 gæster dagligt.

Korsør Cable Park og Copenhagen Cable Park er de foreløbig eneste kabelparker til wakeboard på Sjælland. Jeg holder mig klar med boardet spændt fast på fødderne, knæene trukket godt op mod brystet, armene strakte og hænderne i et næsten krampagtigt greb om håndtaget, der er fastgjort til wiren. Et par sekunder senere skyder jeg afsted, mens boardet bumper hen over vandet. Jeg forsøger at rejse mig, men er for ubeslutsom. I stedet for at stille mig på boardet med rank ryg og finde balancen i dén position, kommer jeg til at stå med krum ryg og bøjede ben - sådan ville man jo gøre, hvis man skulle finde balancen på landjorden. Resultatet udebliver ikke: Med et uelegant plask ryger boardet - med mine fødder fastspændt - ud til den ene side, og jeg får hovedet under overfladen på det cirka en meter dybe vand. Jeg samler håndtaget op, og Jacob sætter igen gang i kablet. Med samme utilfredsstillende resultat til følge. Det bliver til tre-fire dukkerter, inden jeg kommer tilbage til de andre.

Susanne og Henrik formår heller ikke at knække koden i første hug, men på vores anden tur »ud og hjem« i kablet sker der noget; Vores bevægelse fra nærmest at sidde på hug i startpositionen til at komme op at stå bliver meget hurtigere, og dét hjælper! Læringskurven tager et stejlt nøk opad på andenturen. Her indfinder der sig en suveræn fornemmelse af at bevæge sig hen »over« vandet, hvor jeg på første tur ret beset mest blev trukket »igennem« vandet. Stilen er stadig vakkelvorn, og der skal ikke meget ubalance til, før det bliver til yderligere et par vandture, men i de momenter, hvor jeg glider afsted med rank ryg, er det svært ikke at smile.

Copenhagen Cable Park ligger på og ved det nordøstlige Amager. Foto: Jens Wollesen

En sidste udfordring De efterfølgende ture bliver endnu bedre, og pludselig er der intet problem med at komme op at stå på boardet. Det er fedt, og lige dér - på en dejlig solskinsdag, hvor temperaturen nærmer sig de 30 grader - er det svært at finde på andre steder, der er sjovere at opholde sig end på vandet ud for København. Humøret er højt hos alle tre nybegyndere, men Jacob lader os selvfølgelig ikke hvile på laurbærene.

Den sidste del af vores prøvetime skal vi prøve et lave et sving, når vi kommer ned til enden af wiren. Kablet kører nemlig ud og tilbage igen. Det er meningen, at vi skal skære udad og få så meget centrifugalkraft på svinget, at den kan bruges til at holde os oprejst, indtil kablet trækker os indad igen. Det er svært, men efter et par ret så kvalificerede indledende forsøg, lykkes det Henrik at komme hele vejen rundt. Susanne kommer også rundt en enkel gang, mens jeg - på trods af bedre og bedre forsøg - ikke formår at komme helt rundt, før tiden er gået. Havde man dog haft bare lige et kvarter mere på vandet...

Men en time går hurtigt, når man hygger sig. Og mens vi med glade ansigter står og tørrer os - og skeler over mod parkens store bane, hvor der er fuld knald på med masser af folk på vandet og i køen til at komme det - bliver vi enige om, at det nok ikke er sidste gang, vi har stået på wakeboard.