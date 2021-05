Sporvejsmuseet åbner med vrinsk

Denne gang sker det til lyden af vrinsk og klaprende hove. De ældste bevarede sporvogne og omnibusser trækkes nemlig med ægte hestekræfter. På åbningsdagen er det den lille københavnske hestesporvogn, der giver museets besøgende mulighed for at opleve kollektiv transport, som den var for mere end 100 år siden. Bare to dage senere er det den bevarede københavnske hestetrukne omnibus, der er i trafik mellem Sporvejsmuseet og Skjoldenæsholm hovedgård. Der er mobiliseret ægte hestekræfter i alt 15 gange i løbet af sæsonen 2021.