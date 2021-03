Se billedserie I Fjenneslev og Alsted har borgerne sørget for påskepynt. Her balancerer Christian Strømgaard Hansen på stigen, mens han gør pynten fast. Foto: Thomas Olsen

Spark liv i påsken

26. marts 2021

Selvom mange attraktioner og udflugtsmål stadig er lukkede, er der masser af mulighed for at komme ud og få både frisk luft og oplevelser i påsken. Vi har her samlet en række forslag.

Tag på påskejagt Til påsken hører traditionen med at samle påskeæg. Det kan du blandt andet gøre sammen med Museum Vestsjælland. Tirsdag den 30. og onsdag den 31. marts kl. 11-15 udleverer museet nemlig en påskepose med alle de ingredienser, der skal til for at arrangere en god æggejagt. Dette "museum-to-go"-sæt kan bestilles på www.vestmuseum.billetexpressen.dk senest dagen før afhentning på museet i enten Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse eller Sorø.

Legeheltene, som er en del af Børneulykkesfondens arbejde med at lette livet for børn, der er indlagt, har også arrangeret påskejagt. Du kan tilmelde dig her, og derefter modtager du et gækkebrev fra en hemmelig afsender. Opgaven er nu at finde ud af, hvem der har sendt gækkebrevet ved at finde poster i udvalgte byer landet over. Se mere om jagten og i hvilke byer den foregår på hjemmesiden.

Anemonejagt i skovbunden Det er sæson for blomstrende anemoner. Først blomstrer de sjældne blå anemoner, derefter de hvide og til sidst de gule anemoner. De smukke blomster springer ud før bøgen. For når bøgebladene folder sig rigtigt ud, spreder de skygge i skovbunden, hvor anemonerne vokser, og derfor har forårsblomsterne travlt med at blomstre og sætte frø, før lyset forsvinder. Der er mange skove, hvor bunden i den kommende tid bliver dækket af de smukke forårsbebudere. Tag på anemonetur for eksempel i Boserup Skov.

Guider til udflugter Coronatiden har i dén grad fået os til at iføre os praktisk tøj og tage på vandre- og cykelture. Mange har fået øjnene op for, hvad Sjælland har at byde på af betagende landskaber og spændende natur. Heldigvis er kilden af sjællandske udflugtsmål nærmest uudtømmelig, og der er masser af steder at hente inspiration. Geopark Odsherred har for eksempel lavet en folder med 12 forslag til ruter og steder i Nordvestsjælland, man bør besøge. Nationalpark Skjoldungernes Land har også masser af inspiration til ture langs vandet og i skoven og landskabet omkring Roskilde Fjord og Isefjorden. Tag også et kig på de forskellige turistdestinationers og kommuners hjemmesider. Her er der også masser af gode idéer til ture i det fri.

Besøg gårdbutikkerne Mens det begynder at pible op af jorden med stiklinger og spirer, begynder de forskellige gårdbutikker også at slå ladeporte og døre op. Listen over dem alle er for lang til at blive nævnt her. Men gå eventuelt ind på www.ditlandkoeb.dk, hvor der er et kort over, hvor mange af dem befinder sig.

Kravl til tops Er man til de mere actionprægede aktiviteter, må man stadig jagte adrenalinen udendørs. Klatre- og højdeentusiaster kan glæde sig over, at flere af klatreparkerne rundt omkring enten allerede er åbnet eller lige på nippet til at gøre det. Besøg for eksempel Ledreborg, Kragerup Gods eller Camp Adventure ved Rønnede.

Perlepladepynt i landsbyerne Er man på de kanter, så smut forbi landsbyerne Fjenneslev og Alsted, der ligger mellem Sorø og Ringsted. Her har en gruppe initiativrige borgere sørget for påskedekorationer i form af blandt andet perleplade-pynt, fastelavnsris, farverige bånd og andre udsmykninger.

Gallerierne er åbne Mens museer og indendørs attraktioner må holde lukket lidt endnu, er gallerierne rundt omkring godt i gang med fremvisningen af årets første udstillinger. Så savner du en portion kreativitet på lærred, i ler eller noget helt tredje, er det bare med at tjekke nogle af de lokale gallerier ud. De fleste af stederne er der tale om kunst af meget høj kvalitet.

Hornfisken kommer! Sæsonen for hornfisk er lige om hjørnet. Den sølvglinsende hurtigsvømmer plejer at lægge vejen forbi danske farvande i april, og bliver her indtil juli/august. Så tag fiskestang og unger under armen, find et sted ved kysten, hvor der er lidt strøm i vandet - eller hvor der vokser ålegræs, som fisken ynder at gyde i - og kast snøren i vandet. Der kan, når først sæsonen er i gang, fanges hornfisk både i fjorde og ved kyster ud til åbent hav.