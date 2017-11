Se billedserie Katinka er et af de bands, som har spillet på Sound-Tjek Festival på Gimle i Roskilde, og siden har fået sit store gennembrud. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Sound-Tjek: Lyden af morgendagens stjerner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sound-Tjek: Lyden af morgendagens stjerner

Oplev - 24. november 2017 kl. 17:50 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den syvende udgave af Sound-Tjek Festival afvikles på Gimle i Roskilde om en uge, bliver det med bands som Natjager, Blå Nætter, Spring & I og The Bowdashes på plakaten.

Det er næppe navne, som siger de fleste af læserne noget, men det gjorde Katinka på den anden side heller ikke, da de spillede på festivalen i 2015. Siden har bandet vundet Karrierekanonen, modtaget kritikerprisen Steppeulven og lige været nomineret til en Danish Music Award for sin sangskrivning.

Eller hvad med Karl William, Sonja Hald og nu opløste Julias Moon, som alle var på festivalen i 2014, og som også har formået at vække opsigt uden for vennekredsen? Eller for den sags skyld Nelson Can, Baby in Vain og Velvet Volume, som nu buldrer derudaf i radioen og på spillestederne, men som engang var helt nye og prøvede at spille for 20-30 mennesker.

Op fra bunken Det er her, Sound-Tjek kommer ind i billedet. Sound-Tjek opstod i 2007 blandt en gruppe af Gimles frivillige, som var nysgerrige efter at se, hvad der lå i den bunke af CD'er, som håbefulde bands havde sendt uopfordret til spillestedet.

De fik lov at lave koncerter med de bedste og mest lovende af navnene, og en af reglerne var, at bandene ikke måtte have udgivet noget før.

Den regel er for længst droppet i dag, hvor Sound-Tjek har udviklet sig til et koncept med fire koncerter på Gimle hvert forår og efterår, typisk med tre navne per aften. Siden 2010 har der også været en årlig festival om foråret, men det har dog ændret sig i år, hvor festivalen i stedet bliver holdt den første weekend i december.

- Vi har valgt at flytte festivalen, fordi den i foråret lå tæt på Spot i Aarhus. Vi håber, at vi med flytningen kan tiltrække flere branchefolk, siger Carsten Jull, som er en af de tre bookere, der i dag udgør Sound-Tjek.

Svært at være ny Carsten Jull har været med i Sound-Tjek siden 2013 og er også tourmanager for en række bands og musikafvikler på spillestedet Stars i Vordingborg.

- Vi er nogle frivillige musiknørder, som synes, at upcoming-musikken i Danmark ikke får nok opmærksomhed, siger han.

Samtidig ved han alt om, hvor svært det er for nye bands at komme ud at spille, og hvor meget det betyder, at nogen giver dem chancen.

- Det er vigtigt at have et spillested, som tilbyder en professionel scene, for det kan måske betyde, at de bliver opdaget af en booker fra et andet sted, siger han.

Det er ingen hemmelighed, at ukendte navne ikke trækker et stort publikum, så en festival som Sound-Tjek har typisk 100-150 gæster per dag, mens der til nogle af enkeltkoncerter kan stå 30-40 tilhørere, hvilket ikke fylder meget i Tanken på Gimle, der har plads til det tidobbelte.

- Metal og hiphop trækker altid pænt, men det er sværere med de nye popnavne. Man tager altid en chance med et nyt navn, men vi skal heldigvis ikke se på billetsalget, siger Carsten Jull.

Fakta om Sound-Tjek Festival ’17 Sound-Tjek Festival ’17 holdes fredag den 1. og lørdag den 2. december på Gimle i Roskilde





Billetprisen er 80 kr. for endags og 130 kr. for begge dage









Følgende er ind til nu på programmet: Pala, Eirene, Vâlvâ, Natjager, Blå Nætter, Spring & I, The Oceans, Motorique, Girls’ Night Out og The Bowdashes





Læs mere på Sound-Tjek Festival ’17 holdes fredag den 1. og lørdag den 2. december på Gimle i RoskildeBilletprisen er 80 kr. for endags og 130 kr. for begge dageFølgende er ind til nu på programmet: Pala, Eirene, Vâlvâ, Natjager, Blå Nætter, Spring & I, The Oceans, Motorique, Girls’ Night Out og The BowdashesLæs mere på www.facebook.com/GimleSOUNDTJEK/