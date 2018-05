Se billedserie Oplev. Røsnæs. Omkring Røsnæs. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Solen skinner altid over Røsnæs

Oplev - 25. maj 2018 kl. 11:00 Af Thomas Rye Den 25 kilometer lange vandrerute Røsnæs Rundt tager gennem 13 landmarks de besøgende med på en rejse gennem Røsnæs' natur og hi

Røsnæs er en halvø beliggende nordvest for Kalundborg mellem Sejerøbugten og Kalundborg Fjord. Spidsen af Røsnæs, der er hjemsted for Røsnæs Fyr, er Sjællands vestligste punkt.

Næsten uanset hvor man er på halvøen, så er man tæt på havet, og klimaet på Røsnæs er da også generelt mildere end i resten af landet. Således har Røsnæs cirka hundrede flere solskinstimer end landsgennemsnittet, mens der hvert år falder omkring 150 millimeter mindre regn på Røsnæs end i resten af Danmark. Det milde klima har blandt andet betydet, at Røsnæs er hjemsted for to af Danmarks største vingårde

Halvøen har omkring 800 fastboende, men derudover ligger der næsten 350 sommerhuse på Røsnæs, der hver sommer besøges af mange tusinde turister.

Det var ikke en tilfældighed, at da Dronning Margrethe besøgte Kalundborg i juni sidste år i anledning af 850 året for byens grundlæggelse, så var Røsnæs et af de steder, som hendes majestæt absolut måtte besøge.

Her blev hun modtaget af Troels Birk Kristoffersen og Mogens Anholm, der er henholdsvis formand og næstformand i Røsnæs Udvikling og Beboerforening. Makkerparret viste dronningen rundt på Røsnæs og fortalte hende om oplevelsesruten Røsnæs Rundt. Et projekt som de, sammen med en gruppe af andre lokale ildsjæle, havde været med til at starte op 10 år forinden.

- Dengang talte vi ikke om Røsnæs Rundt, men efter kommunalreformen var der bred enighed blandt beboerne på Røsnæs om, at hvis vi fortsat ville have udvikling og aktivitet ude hos os, og ikke kun i byer som Kalundborg, Høng og Gørlev, så var vi nødt til selv at gøre noget, fortæller Troels Birk Kristoffersen.

Røsnæs Rundt er en 25 kilometer lang vandrerute, bygget op omkring 13 landmarks, som tager den besøgende rundt i Røsnæs natur, geologi og historie.

- Røsnæs er unik i Danmark. På de 25 kilometer, vil du opleve både skov, strand, stejle klinter, morænelandskab og en flora og fauna, som du ikke finder mange andre steder i landet. siger Mogens Anholm.

- Vi har forsøgt at lave ruten, så der undervejs ved de forskellige landmarks er noget for alle besøgende både børn og voksne. Man kan lære om naturen, om hvordan istiden var med til at forme Røsnæs, om Røsnæs' rolle i Anden Verdenskrig og i Den kolde krig og om meget mere. Vi har anlagt flere forskellige ruter rundt i landskabet, så hvis man ikke har mod på at gå samtlige 25 kilometer, så er der mange andre muligheder, fyldt med oplevelser, tilføjer Troels Birk Kristoffersen.

Arbejdet med Røsnæs Rundt er stadig i fuld gang 10 år senere. Indtil videre er der brugt næsten 15 millioner kroner på at anlægge de forskellige landmarks. Projektet har blandt andet fået støtte fra Kalundborg Kommune, LAG-midlerne, Nordea, A. P. Møller, Lokale- og Anlægsfonden og Friluftsrådet. En stor del af pengene er blevet brugt til at opføre Røsnæs Naturrum, en stor glasbygning omgivet af terrasse, så besøgende uanset vejret, kan opleve naturen på Røsnæs.

- Naturrummet er tænkt som indgangen til Røsnæs. Her kan man planlægge sin tur, læse plancher og høre optagelser om Røsnæs' natur og historie og spise sin madpakke. Bygningen bruges også af en del skoler og børnehaver, som er taget på tur, fortæller Troels Birk Kristoffersen.

Det helt store byggeri i forbindelse med Røsnæs Rundt, er dog Aktivitetshuset på Røsnæs Havn. Huset indeholder omklædningsrum med badefaciliteter og sauna. Desuden findes der lokaler, hvor man kan sidde i »Kabyssen« og drikke kaffe og spise sin medbragte mad, mens man nyder udsigten over havnen. Aktivitetshuset er centralt for mange fritidsaktiviteter i havnen og på Røsnæs.

- For eksempel har vi i dag et par hundrede vinterbadere på Røsnæs. Før vi fik Aktivitetshuset havde vi ni, griner Mogens Anholm.

Fakta: Røsnæs Rundt er en 25 kilometer lang rute rundt på Røsnæs halvøen nordvest for Kalundborg. Ruten består af 13 forskellige landmarks, der tager den besøgende med rundt i Røsnæs’ natur.



To af de 13 landmarks, Naturrummet og Aktivitetshuset på Havnen, er bygninger i landskabet. De andre landmarks er små opholdssteder udført i træ, der iscenesætter landskabet og fortæller en historie om netop dette særlige sted på Røsnæs.



De 11 andre landmarks er: Kongstrup Klinter, Horsedalen, Sønderstrand, Kik-ud, Vindekilde, Vågehøj, Spidsen, Maderne, Hybeshøj, Krogebæk og Ågerup.



