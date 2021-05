Søslag vakt til live

Marinarkæolog Klara Fiedler fra Vikingeskibsmuseet undersøger vraget af Delmenhorst i havet ud for Rødbyhavn. Foto: Morten Johansen/Vikingeskibsmuseet i Roskilde

02. maj 2021

En kold oktoberdag i 1644 udkæmpedes et dramatisk søslag, der sendte tre slagskibe brændende til havets bund. Næsten 400 år senere - forud for anlæggelsen af tunnelen under Femern Bælt - genfandt marinarkæologer skibsvragene samt de uhyggelige rester af smeltede bronzekanoner, sønderskudte skibsdele, kanoner, kugler og grusomme spor efter de omkomne. En ny udstilling på Vikingeskibsmuseet fortæller historien om slaget, som Christian 4. helst ville glemme.

»I Røg og Brand« hedder udstillingen, som vises i kølvandet på marinarkæologernes fund af de danske orlogsskibe Lindormen og Delmenhorst og det Hollandske fartøj Swarte Arent.

Udstillingen præsenterer resultatet af flere års marinarkæologiske undersøgelser, der har kortlagt de gruopvækkende hændelser, der blev begyndelsen til enden på Danmarks magt i Østersøen.

29. april 2021 - 1. marts 2022

I Røg og Brand - Slaget i Femern Bælt, 1644

Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde 13. oktober 1644 - kun ganske få måneder efter det sagnomspundne slag på Kolberger Heide, hvor kong Christian, trods et mistet øje, stod »ved højen mast«, og med det gik over i historien, som en krigshelt - led den danske flåde et sviende nederlag. Fjenden var en overlegen svensk-nederlandsk flåde.

Da kanonrøgen lagde sig efter slaget, havde øverstbefalende over den danske flåde, Pors Mund, ikke bare mistet sit eget liv, men også hele 15 ud af de 17 danske skibe. Sammen med krudtrøgen lagde der sig - i Danmark - et glemslens slør over begivenhederne i Femern Bælt. Lige indtil nu.

Særudstillingen i Roskilde tager de besøgende med på en tidsrejse gennem hændelserne både før, under og efter slaget. Fra de storpolitiske gnidninger, der lagde grunden til fejden mellem arvefjenderne Danmark og Sverige, til efterdønningerne med fejlslagne terrorhandlinger, tortur og storpolitiske konsekvenser. Helt frem til i dag, hvor fundet af skibene er med til at lægge nye brikker i historien om Danmark.

Fortællingen understøttes af en visuel iscenesættelse af et imponerende maleri fra søslaget, der viser skibenes sidste timer. Det levendegjorte maleri lader katastrofen udspille sig med kanonrøg og flammer.