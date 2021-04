Smeltedigel på Holmegaard Værk

Når Holmegaard Værk efter mange måneders utålmodig venten genåbner 21. april, slår museet samtidig dørene op for årets første særudstilling, Smeltedigel. Bag udstillingen står de to kunstnere, Pernelle Maegaard og Nina Maria Kleivan, som både sammen og hver for sig har skabt en række nye spændende værker i video, glas og keramik helt særligt til den gamle produktionshal Hytte 68 på Holmegaard Værk.