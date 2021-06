Se billedserie Der diskes op med godter for både øjne og ganer, når byens gader fyldes med blomster og vin til Rosé Rosé Festival i Køge. Foto: Anders Ole Olsen

Smæk på sanserne med roser og rosé

26. juni 2021
Af Torben Thorsø

Sommer er lig med blomster i fuldt flor og måske en liflig rosévin i glasset, mens man nyder solens stråler og de smukke blomster. De ting har de kombineret i Køge, hvor der nu igen inviteres til Rosé Rosé Festival i hjertet af handelsbyen.

Her vil 25 smukke rosendekorationer udsmykke byrummet, mens de besøgende kan nyde Køges smukke handelsgader og havn.

De lokale vinaktører har også lagt sig i selen og sørger for rosévin i alle former og afskygninger, lyder det fra Køge Handel, der har arrangeret festivalen, som begynder fredag den 2. juli.

Rosé Rosé Festival Rosé Rosé Festival foregår i Køge fra mandag den 28. juni og hele uge 26.

Her har lokale blomsterdekoratører pyntet byen op, og flere resauratører byder på liflig rosévin.

Der er også musik og underholdning i gaderne i løbet af ugen, hvor handelslivet har aftenåbent fredag den 2. juli.

Se mere på www.koegehandel.dk Aktivitetschef Katja Jensen fortæller, at Rosé Rosé Festival faktisk begyndte som et lidt anderledes arrangement, der alligevel endte med at blive en stor succes:

- Rosé Rosé så dagens lys første gang i 2020, under corona. Det blev en lidt anderledes model, end vi først havde planlagt, da vi skulle gøre aktiviteten coronavenlig og sprede den ud over hele byen. Men det endte faktisk med at blive en kæmpe succes - netop fordi der var mange besøgende hos vores restauratører og vinaktører i byen, samtidig med at besøgende fik oplevet dele af byen, som ofte kan være gemt for nye udefrakommende - her tænker jeg særligt på vores gårdmiljøer.

Smuk præsentation Hun fortæller videre, at det netop er lejligheden til at præsentere byens muligheder på smukkeste vis, der driver festivalen:

- Kombinationen med at have smukke rosendekorationer sammen med rosévin, som stort set alle forbinder med sommer, kan bare noget. Vi havde besøgende fra hele Sjælland, og det særlige ved Rosé Rosé er, at vi tager Køges natur og inkorporerer det i bymidten. Samtidig sørger vi for at guide folk rundt, så de oplever hele Køge bymidte og havn, så man forstår, hvordan hele bymidten hænger sammen.

I uge 26 er byen pyntet op med flag i gaderne, og går man en tur igennem Jernbanegade, vil man opleve Køges flotte »rosengade«, hvor der hænger roser ned fra oven. De 25 smukke dekorationer, dekoreret af byens dygtige lokale blomsterhandlere, vil så kunne opleves i weekenden fra den 2. til den 4. juli. Man vil under Rosé Rosé Festival også kunne opleve livemusik i handelsgaderne og på havnen. Og er man heldig, får man måske en rose med hjem af de magiske levende statuer.

Det hele begynder fredag aften, hvor butikkerne holder længe åbent og byen vil summe af liv, lyder det fra handelsstandsforeningen.