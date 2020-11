Slut på verdenskrig: Den ellevte time af den ellevte dag i den ellevte måned

På museet på Mosede Fort markeres årsdagen for afslutningen på Første Verdenskrig den 11/11 kl. 11. Denne dag kan du besøge museet for kun 11 kroner og høre om krigen og dens betydning.

Klokken fem om morgenen den 11/11 1918 blev våbenstilstandsaftalen underskrevet i en togvogn i Frankrig. Men først flere timer senere i den ellevte time af den ellevte dag i den ellevte måned indtrådte våbenhvilen, der endte Første Verdenskrig. Museet på Mosede Fort markerer dagen ved at give museumsgæster mulighed for at dykke ned i de skelsættende år 1914-1918 og blive klogere på Første Verdenskrig set fra dansk synspunkt. På denne historiske dato sænker museet nemlig entréprisen, så man kan komme ind og se den roste udstilling »På kanten af krig« for kun 11 kr. Entréprisen gælder kun denne særlige dag.

I samarbejde med den britiske ambassade i Danmarks sælger museumsbutikken de røde valmuer - de såkaldte poppies - som for mange er blevet et symbol på krigens faldne. Briterne har en stærk tradition for at bære disse valmuer i dagene omkring den 11/11 for at mindes alle de mennesker, der har kæmpet i krige og konflikter.