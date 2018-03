De fingernemme har kronede dage, når der skal gang i påskepynten. Foto: Julie Grothen

Slip gækken løs: Her kan du trille æg og klippe påskeharer

Farvet karton, sakse og farveblyanter ligger klar, og Carsten Skovgaard Nielsen har medbragt to digre mapper med skabeloner. Han er nemlig en af de frivillige kræfter, som sørger for at hjælpe børn og voksne i gang med gækkebreve, kyllinger, påskeharer og andet påskeklip på Holbæk Museum.

Bugner af skabeloner

Carsten Skovgaard Nielsen er tidligere lærer og har undervist i de kreative fag, så saksen ligger godt i hånden på holbækkeren. Og han har fundet ud af, at i stedet for at tegne af fra skabelonerne, så er det nemmere at tage en fotokopi, som man kan klistre op på papir og skære ud. Så slipper man for at få stregerne med på sine klip. - Jeg synes, det er meget hyggeligt. Og der er mange, der bliver lidt bidt af det, siger Carsten Skovgaard Nielsen, der er en af omkring 150 frivillige, som er tilknyttet Museum Vestsjælland.

Der er påskeværksted på Museum Vestsjælland, hvor du kan klippe pynt, male æg og måske være med til at trille æg. Påskeklip er mest for familier. Aktiviteterne er gratis, når entrébillet er betalt.

Holbæk Museum, tirsdag d. 27. - torsdag d. 29. marts kl. 11-15. Kalundborg Museum, torsdag d. 29.3. - søndag d.1.4 kl. 11-15. Odsherred Museum, torsdag d. 29. og fredag d. 30. marts kl. 11 -15. Ringsted Museum, søndag d. 25. marts, tirsdag d. 27.- torsdag d. 29. marts og søndag d. 1.april, kl. 11-15. Slagelse Museum, torsdag d. 29. marts kl. 11-14. Sorø Museum, tirsdag d. 27.- torsdag d. 29. marts kl. 13-16, lørdag d. 31. marts kl. 11-14 og søndag d. 1. april kl. 13-16.

På Roskilde Museum kan børn og voksne prøve kræfter med et sjovt æggeløb eller kaste til måls med æg og se, hvem der bliver kronet som familiens æg-mester 2018. Der bliver også mulighed for at klippe gækkebreve og høre mere om, hvad det gækkeri egentlig går ud på.

Det er gratis for børn. 26.-28. marts. Alle dage kl. 11-14. Roskilde Museum, Skt. Ols Stræde 3, 4000 Roskilde

Der bliver fine muligheder for at hygge sig med påskesjov i Gl. Lejre og omegn. På både Gl. Kongsgård og Tadre Mølle tilbyder ROMU sjove påskeaktiviteter for hele familien i historiske omgivelser. Der kan købes varme og kolde drikke i café ”Maries Minde”. 1. - 2. april, kl. 12 - 16. 25 kr. 0-17 år gratis. Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, Hvalsø

Stuerne i den hyggelige og stemningsfulde Gl. Kongsgård er igen fyldt med påskeaktiviteter i to dage. Bland dine egne farver med pigment og æggeblomme og mal påskeæg og påskekort. Prøv ligeledes at ”trille æg” og gå på æggejagt efter de æg, som påskeharen har lagt i landbohaven. 29. - 30. marts. Begge dage kl. 12.00-15.00. Gl. Kongsgaard, Orehøjvej 12 4320 Lejre. Gratis.

På Sorø Kunstmuseum er der også æggejagt onsdag d. 28 marts kl. 11, og i påskeværkstedet kan børnene tegne skovens dyr. Værkstedet er ubemandet det meste af tiden, men der er masser af tegnepapir, blyanter og farver. Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø. Lørdag d. 24. marts - mandag d. 2. april

På Brorfelde Observatorium, Observator Gyldenkernes Vej 3, 4340 Tølløse, er der astro-banko, bio-nørderi og æggetrilning ned ad bakkerne i påskedagene fra langfredag til påskedag kl. 11-16. Med lup og kikkert kan børnene blandt andet gå på jagt i bakkelandskabet efter alt det, som kribler og krabler. Og i astro-banko er der både en chance for at lære om astronomi og gå hjem med præmier under armen.

Den står på æggejagt og byg-selv-påskeopfindelser, når Experimentarium i Hellerup bliver til »Ægsperimentarium« i påsken. På »Den Interaktive Tagterrasse« er der æggeløb og nye oplevelser under åben himmel. Experimentarium har forlænget åbningstid hele påskeferien den 24. marts – 2. april

I påsken kan gæsterne på Den Blå Planet gå på opdagelse i akvariet og lære mere om de fantastiske dyr. Er der brug for et hvil efter æggejagtens anstrengelser, kan man tage en pause i hajværkstedet. Her kan man klippe »gællebreve« og tegne og farvelægge sin yndlingshaj. Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup.