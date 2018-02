Se billedserie Efter indspilningen af »Så længe jeg lever«, har Rasmus Bjerg indset, at han har brug for et break. En tiltrængt pause. John Mogensen lærte aldrig at passe på sig selv. Det kostede ham livet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skuespiller Rasmus Bjerg: Jeg har brug for en pause

Oplev - 16. februar 2018

Skuespiller Rasmus Bjerg har besluttet at tage en time-out. Han har kørt hårdt på og er snart aktuel som John Mogensen i filmen »Så længe jeg lever«. En film, der lærte ham, at man skal passe på sig selv.

Påskelørdag, 9. april 1977. John Mogensen nærmer sig 50 år. Men et hårdt liv med smøger, bajere og alt for mange koncerter har sat sine spor. Og netop denne lørdag på Torvet i Køge går det helt galt. Han er så fordrukken, at han inden koncerten er faldet i så dyb søvn, at hans musikere kæmper med at få ham vækket og op på scenen. Det lykkes. Men den folkekære sanger har svært ved at huske teksterne.

Da den mislykkede koncert er færdig, tager John Mogensen ind til København - til stamværtshuset Færgegaarden. Og her konstaterer han over for tjeneren: »Oldtimer. Jeg er færdig«.

Han dratter om på gulvet og nogen fra køkkenet får ham ind i en bil og kørt hjem til hustruen, Ruth.

I løbet af natten udånder han. En blodprop i hjertet.

En brat ende på et liv med op- og nedture, og som nu bliver skildret på film. En film af Ole Bornedal og med Rasmus Bjerg i rollen som John Mogensen.

OPLEV har sat Rasmus Bjerg stævne til et snak om John Mogensen og filmen.

Da Ole kom forbi Ole Bornedal var til premiere på Det Kongelige Teater, hvor Rasmus Bjerg havde en rolle.

- Og her greb Ole fat i mig og fortalte, at han havde et projekt i støbeskeen omkring en John Mogensen-film, og ville høre, om jeg var interesseret i rollen som John Mogensen. Jeg var meget klar i mælet og sagde straks ja til både rollen - og instruktøren. Jeg har før arbejdet sammen med Bornedal, som er dejlig kompromisløs. Så jeg var slet ikke i tvivl, husker Rasmus Bjerg.

Med ja'et var Rasmus Bjerg godt klar over, hvad han havde kastet sig ud i.

- John Mogensen er jo en del af arvesølvet, og jeg er da bevidst om, at jeg ikke kan honorere alles mening. Jeg fortolker i filmen mennesket John Mogensen. Et menneske i frit fald. Jeg går ud fra, at han havde et stort mindreværd og hele tiden søgte det ypperste, forklarer Rasmus Bjerg.

Den lille mands stemme Som for de fleste andre danskere med nogle år på bagen, så har John Mogensen også været en del af Rasmus Bjergs liv.

- Du ved, ham tegneseriefiguren med cykelstyrs-skægget og de røde seler. Ham der tonede frem, når man som ung smed en tier i jukeboksen. Jeg betragtede ham som en ufarlig dansktopsanger. Men han var også sangeren, der gav manden på gulvet en stemme. Han talte den lille mands sag, gennem sine sange.

Det var ikke let at være John Mogensen. Han var med i Four Jacks, men gik siden solo og spillede på en masse små listige steder.

- Her udviklede han sig fra den pæne popsanger til en mere sigøjneragtig type. Og så tog drikkeriet til, fortæller Rasmus Bjerg.

Det har krævet en del research at sætte sig ind i rollen som John Mogensen.

- Jeg har blandt andet lyttet til en radiooptagelse, hvor en journalist følger John Mogensen, fra han om morgenen er pinlig ædru til han om aftenen er døddrukken og vrøvlende. En meget sammensat person!

Den sidste sang Ramus Bjerg har også lyttet til mange af Mogensens sange. Og specielt een er gået helt ind under huden på Rasmus Bjerg.

- »Hva´ er der så mer´« er et fantastisk nummer. Her kommer man meget tæt på ham - en dag, hvor han blotter sig meget, og indspillet hjemme kun et par dage før hans død.

John Mogensen slog igennem med »Der er noget galt i Danmark«, og leverede igennem sit korte liv en perlerække af fremragende numre.

Men mere og mere sprut og røg skinnede igennem kvaliteten.

- På de senere år blev der længere og længere mellem »snapsene«. Det kunstneriske niveau dalede, og så sled det hårdt på ham, at hans impresario sendte ham ud på 300 jobs om året. Desuden var han jo en stor mand, fortæller Rasmus Bjerg.

Så det skulle næsten gå galt. Og det gjorde det.

En øjenåbner For Rasmus Bjerg har rollen som John Mogensen ikke bare været endnu et job, men også en øjenåbner.

- Jeg har selv arbejdet rigtigt meget. Fast på teater og en masse ved siden af - blandt andet Cirkus Summarum. Så nu har jeg brug for at puste godt og grundigt ud, for jeg har heller ikke passet godt nok på mig selv. Med John Mogensen i baghovedet har jeg besluttet at tage en time-out. Jeg har brug for et pusterum, fortæller Rasmus Bjerg.

- John Mogensen levede om natten. Når værtshuset var lukket, gik han hjem og komponerede, og levede efter devisen: »Kunsten opstår ikke på kildevand«.

John Mogensen blev født 5. maj 1928 og døde 10. april 1977. Kun 49 år gammel.

»Så længe jeg lever« har premiere 8. marts.

Fakta om Skuespiller Rasmus Bjerg 41 år





Uddannet v. Statens Teaterskole





Gift med Helle Bjerg





De har sammen fire børn





Fik sit gennembrud i bl.a. »Mr. Poxycat« og »P.I.S.« på TV2 Zulu





