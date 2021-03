Poul Bøje Nielsen fra Skoemagerkroen mener, at restaurationsbranchen bliver overset i forbindelse med genåbningen. Men han lover at åbne med bulder og brag, når han må igen. Foto: Mie Neel

Skoemagerkroen er klar i startblokken

05. marts 2021

Den første genåbning i 2021 involverede ikke restaurationsbranchen, og det er ejeren af Skoemagerkroen i Kirke Saaby, Poul Bøje Nielsen, godt og grundigt træt af. Siden 9. december har han og personalet på den 500 år gamle post- og diligencekro ikke haft gæster på grund af coronarestriktioner.

- Jeg er med på, at corona vedrører os alle - og at vi alle er i samme båd i forhold til at bremse smitten, siger Poul Bøje Nielsen og tager en dyb indånding, før han fortsætter:

- Men kan vi restauranter dog for pokker ikke få lov til at vise, at vi godt kan styre det? Det er et kæmpe problem og helt forkert at sidestille os med diskoteker og barer, hvor folk vælter rundt med drinks klos op ad hinanden. Det er jo slet ikke der, vi er, siger kroejeren og slår ud med armene.

På færgerne må man godt... Frustrationen er tydelig hos ham. Især over den skævhed, han oplever i forhold til, hvor og hvornår der må samles mange mennesker.

- Jeg var i weekenden et smut i Skagen og tog færgen mellem Odden og Århus. Der sidder man i en time og et kvarter tæt stuvet sammen med mennesker, man slet ikke kender. Det kan man godt få lov til, men her på kroen kan man ikke sidde fire personer stille og roligt med halvanden meters afstand mellem bordene og nyde en middag med folk, man kender. Det er helt skævt, siger Poul Bøje Nielsen.

Han har igennem det sidste års tid haft en del retningslinjer at forholde sig til, mens coronaen kun ulmede i det små. For eksempel kunne Skoemagerkroen og alle andre restauranter hen over sommeren og frem til december holde åbent med øget rengøring, afspritning, afstandskrav, tidlige lukketider og et maksimum på antallet af gæster ved hvert bord. Det lyder besværligt, men Poul Bøje Nielsen og medarbejderne på kroen tager gerne en tørn mere med begrænsninger.

- Fik jeg at vide, at man den 1. april påtænker at åbne restaurationsbranchen med de og de restriktioner - så kunne vi gå i gang med at tune forretningen, fjerne borde og lave det rigtige setup. Men vi får ingenting at vide, sukker kroejeren, som - når ellers kroen får lov til at køre for fulde omdrejninger - har cirka 40 personer på sin lønningsliste.

Han tabte under nedlukningen sidste forår cirka en million kroner på bundlinjen og regner med, at januar og februar i år betyder et yderligere underskud på to millioner kroner. Kun en ovenud vellykket takeaway-nytårsmenu, som 6500 benyttede sig af, sørgede for overskud i december.

- Jeg ved godt, at når vi åbner op, bliver det med bulder og brag, når alle skal ud at spise. Vi skal nok få masser at lave, men gælden forsvinder ikke af den grund. Det er jo ikke en branche, hvor man tjener en masse penge. Jeg har været restauratør i 20 år. Det er ligesom at være baron; man har masser af mad og vin, men ingen penge, griner Poul Bøje Nielsen.

Nye tiltag Han har brugt nedlukningspausen på at fintune flere ting på Skoemagerkroen, som i år fylder 500 år. Blandt andet venter han snart at gå i gang med at bygge otte nye naturhytter for at øge overnatningskapaciteten, der er købt nyt service, vinmenuen er blevet revideret, en bog om kroen er på vej og så disker restauranten op med et fødselsdagsmenukort, der indeholder de otte bedste retter, som Skoemagerkroen har lavet de sidste to år, hvor Poul Bøje Nielsen har stået i spidsen for den.

- Vi er i hvert fald toptunet og klar til at åbne. Vi glæder os helt vildt til at fejre fødselsdag, hygge, servicere vores gæster og lave en masse god mad. Jeg lover, at Dannebrog får lov til at blafre hele sommeren, fastslår han.