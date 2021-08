»All dressed up with nowhere to go«, hedder denne skulptur af Tune Andersen. Pr-foto

Skjulte skabninger kommer frem på galleriet

Tune Andersens skulpturer er skabt af dele af forskellige dyr, udstoppet af kunstneren selv og sat sammen til nye mærkværdige skabninger. Som skulpturen »All dressed up with nowhere to go«, der er en skabning sammensat af en ål, en rovfugl og en hane udstillet i en smuk montre af glas og stål. Næsten som et dyrt smykke.

Malerierne tager udgangspunkt i fotografier, der er blevet behandlet med lak, malering eller endda tatoveret. Døde eller udstoppede dyr er placeret på en ensfarvet, dekoreret eller gylden baggrund. Man fornemmer en bibelsk reference, da de frembringer minder om hellige byzantinske ikoner fra middelalderen. Her skulle manglen på en verdslig baggrund, minde beskueren om at de var vidne til en hellig scene udenfor tid og sted.

Tune Andersens værker minder os om menneskets stadig voksende magt, når det kommer til at manipulere og forme naturen efter forgodtbefindende. Hver dag kommer vi et skridt nærmere mod at forstå og kopiere Guds skaberværk - for at blive i den kristne terminologi. Set i lyset af de seneste års udvikling inden for bla. genmanipulation, så falder disser taxidermiske skabninger måske alligevel ikke så langt udenfor normalen.