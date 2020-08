Se billedserie Sol og blå himmel over fjorden og de græssende køer giver optimale rammer rammer for en vandretur. Foto: Lars Jørgensen

Skjoldungelandet har det hele

Oplev - 01. august 2020 Af Lars Jørgensen

Man skal ikke langt væk fra havnen i Roskilde, før fjorden og landskabet omkring for alvor breder sig ud. Sammen med seks andre deltagere og guiden Dorte Vistrup Madsen fra Outdoor Adventures er vi taget på oplevelsestur ved fjord, skov og marker i den del af Nationalpark Skjoldungernes Land, som ligger vest og sydvest for Roskilde.

Solen er på sjældent besøg midt i denne vejrmæssigt ustadige uge, mens vi i pænt, men ikke forceret, tempo bevæger os ud af Fjordstien i retning mod Boserup Skov. Udsigten ud over fjorden på vores højre side er ganske enkelt formidabel, og på vores venstre side græsser en flok køer. Vi befinder os i Kællingehaven. Det lidet flatterende navn er der selvfølgelig en god forklaring på.

Fakta »Oplevelsestur ad Skjoldungestien« er arrangeret af Outdoor Adventures.

Virksomheden arrangerer også »Smag på Fjordlandet«, hvor fokus i endnu højere grad er på det kulinariske og de lokale føde- og råvarer, samt stillevandringer og SUP-yoga. Fælles for alle arrangementer er, at de har Nationalpark Skjoldungernes Land og fjorden som udgangspunkt.

Læs mere på www.outdorradventures.dk - I gamle dage hed et rev en »hage«. Og herude var der efter sigende mulighed for at fange så mange ålekvabber, at man nærmest bare kunne stikke armen i vandet og samle dem op. Dengang kaldte man hunål for »kællinger«, og ålekvabber troede man var hunål. Derfor blev stedet her kaldt for »kællinge-hagen«, som nu er blevet til Kællingehaven, fortæller Dorte Vistrup Madsen under et af vores mange, men korte opsamlingsstop på turen.

Urter langs vandet Har man kendskab til urter og planter, er der masser at komme efter på strækningen langs vandet. Ved næste stop holder Dorte en plantestængel med lilla knopper på toppen frem.

- Det her er Strandløg. Ud over de meget fine blomster har den nogle små løg. Hvis man tager skallen af, kan man putte den i salaten, fortæller hun.

Længere fremme finder hun også strandmalurt.

- Jeg drikker det ikke selv, men efter sigende skulle den være rigtig god til snaps. Den har en meget karakteristisk duft, siger Dorte, mens hun rækker et lille stykke strandmalurt frem, så vi selv kan indånde dens karakteristiske duft.

Den cirka 20 kilometer lange tur fører os ind i Boserup Skov, hvor det enorme trædække maner til ro og dæmpede, hyggelige samtaler turdeltagerne imellem. Senere træder vi ud af skoven og nyder fra en højderyg den flotte udsigt over Store Kattinge Sø til den ene side, mens Roskilde Golfklubs bane breder sig ud til den anden.

Efter yderligere et par kilometer kommer vi til Kattinge, som med de gamle stråtægte bindingsværkhuse og -bygninger hensætter os til en anden tid. Det er landsbyidyl af Morten Korchske dimensioner.

I økologiens tegn En god kilometer syd for Kattinge ligger Hesselbjerggaard. Her indtager vi en velfortjent frokost, mens den økologiske gårds grundlægger, Michael Svane, fortæller om stedet og sine tanker bag at gå økologiens frem for den konventionelle vej med landbruget - selvom det er svært.

- Vi bruger kun syv procent af vores disponible indkomst til fødevarer. Det alene lægger jo en kraftig begrænsning på produktionen - og så er der jo en kæmpe konkurrence fra det globale marked. Tag nu bare de her kirsebær, siger Michael Svane og peger på en af de store skåle med egenproducerede kirsebær, der er stillet frem til de sultne vandrere.

- Jeg så på Facebook, at der var en lastbil fra Bulgarien, der var trillet ind i Ishøj. Så kan man få en hel kasse kirsebær for 40 kroner. Det tager vel omkring 36 timer at køre sådan en lastbil op fra Bulgarien - og det gør altså, at det stort set er umuligt at producere kirsebær i Danmark. Det er ikke, fordi de smager bedre i Danmark, men der bliver bare en masse stære, som ikke får fornøjelsen af spise kirsebær, hvis der ikke er nogen kirsebær at spise. Og det er dén dimension, der er ved rigtig mange fødevarer; vi udsætter dem for den der enorme konkurrence, siger han.

Oplægget er virkelig interessant, og de sandwiches, vi spiser, falder i god jord hele vejen rundt om bordet. De indeholder selvfølgelig grønt af egen avl, samt pølser røget på Tofts Røgeri i Stege ud af kvæg, der har gået rundt på marken lige ved siden af os. Og så er der fermenteret hvidkål fra Kattinge Kraut, som også holder til på Hesselbjerggaard. Per Arnmark, der har stiftet Kattinge Kraut, når også forbi bordet til en god snak.

Mætte og med fornyede kræfter begiver vi os ud over marken ved Hesselbjerggaard og ned mod Kornerup Å. Her ligger en trækfærge, som vi har været spændt på at se og afprøve. Heldigvis fungerer den upåklageligt, og vi kommer alle tørskoede over på åens modsatte bred.

På tilbagevejen mod Roskilde bevæger vi os i udkanten af Svogerslevs nordlige del, inden vi slår endnu et smut ind i fredfyldte Boserup Skov, hvor vi blandt andet passerer Boserupgård Naturcenter. Med lidt trætte ben kommer vi til sidst igennem de smukke omgivelser ved Psykiatrisk Center Sct. Hans, inden vi efter næsten syv timer på farten vender tilbage ved udgangspunktet på Roskilde Havn.

Over en kop kaffe og et stykke chokolade fra Friis-Holm i Herslev bliver vi enige om, at det har været en forrygende tur, der godt kan gentages en anden gang - når benene er friske igen.