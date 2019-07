Se billedserie Nicklas Mastrup fra Næstved er et af landets største talenter inden for speedskating.

Sjov sport kan føre til meget

04. juli 2019 Af John Ringstrøm

Hurtigløb på skøjter kan udøves af alle, tyk som tynd, ung som gammel. Men når det skal gå rigtig stærkt, kræver det masser af træning og disciplin.

Vi har formentlig alle prøvet det på et eller andet tidspunkt - at stå på rulleskøjter.

Enten i form af »side-by-side«, hvor hjulene danner par som på en bil, eller inlineskøjten, hvor hjulene sidder på en række, også kaldet fitness-skøjten.

Den sidste har klart vundet indpas hos danskerne i de sidste par årtier. Den er flittigt brugt af familien, der mere eller mindre sikkert kaster sig ud på cykelstierne for derefter at slynge sig rundt om en lygtepæl for ikke at ende ude i et lyskryds, eller af motionisten, som tager sig nogle længere ture ud i landskabet for at få konditionstallet lidt op og vind i håret.

Fakta: Rullesport Danmark er en selvstændig organisation under Danmarks Idrætsforbund.

Der er 33 klubber øst for Storebælt. 10 nye klubber er netop optaget på sidste generalforsamling i april.

Ved seneste opgørelse var der 4637 medlemmer i Rullesport Danmark. I 2021 er målet at runde 5000 medlemmer.

Fitness- og speedskating er discipliner under Rullesport Danmark. Det er to discipliner, der er i familie med hinanden. Forskellen ligger i konkurrenceelementet, som speedskating bygger på. Her gælder det om at komme først, men i begge discipliner handler det om fart og at få pulsen op.

De øvrige discipliner under Rullesport Danmark er kunstrulleskøjteløb, Skaterhockey, Roller Derby, Scoot, Freestyle og Skateboard. Der er også den del af skøjteløberne, der har taget sporten til sig som en seriøs fritidsbeskæftigelse eller måske ligefrem en levevej, som Slagelses OL-helt Viktor Hald Thorup.

Til VM i Barcelona I Næstved Speedskating Klub finder man nogle af landets største talenter, som måske en dag kan gå i Viktor Halds fodspor.

Én af dem er 18-årige Niclas Mastrup, der netop for første gang er udtaget til VM i Barcelona med det danske seniorlandshold. Mesterskaberne finder sted fra 7. juli og en uge frem.

- Det er mit første år som senior, så jeg havde ikke engang tænkt på VM. Jeg tænkte egentlig, at året ikke ville blive særlig sjovt, for det er et noget højere niveau med større konkurrence, end jeg er vant til. Men lige nu går det rigtig godt. Jeg har fået en personlig træner og har i år vundet Europa Cup'ens pointløb på langdistancen i Tyskland, hvor jeg blev to'er samlet. Jeg havde ikke vundet løb før, så min første sejr i mit første år som senior var stort, fortæller Niclas Mastrup.

Is og landevej Den nykårede student fra Næstved Gymnasium har som så mange andre en drøm om at komme med til OL, hvis rulleskøjtesporten en dag bliver optaget på det olympiske program.

- Ellers må det blive på is som Viktor Hald og de andre, der var med ved sidste vinter-OL. Jeg har faktisk lige trænet med dem på Møn og kan godt slå dem i sprint, siger Mastrup, som allerede er startet på sin iskarriere.

Fakta: For at komme i gang med speedskating kræver det ikke så meget. Et par gode fitness-skøjter (inliners) kan fås fra omkring 600-700 kroner. Og herudover gerne en hjelm, handsker og beskyttelse til knæ og albuer.

Er man mere seriøs med sporten, kan man gøre som Niclas Mastrup. Købe sig et par speedskating-sko til 8000 kroner og et par klinger koster 2000 kroner. Så kommer hjulene udover. De koster cirka 1000 kroner pr. sæt, men så bruger man også de brugte til træning. Til VM skal Næstved-løberen have fire sæt hjul med plus et træningssæt. - Det er en lidt anden teknik. Langsiderne er anderledes, og når man bliver træt, ryger teknikken. Jeg har to gange været på istræningslejr i Holland og har også en plan om at tage derned i tre-fire måneder i mit sabbatår, konstaterer Niclas Mastrup.

Inden han er kommet så langt, som han er - han har allerede flere end 50 danske ungdomsmesterskaber bag sig - har han drønet rundt på inlinere som alle andre børn.

- Jeg tror, jeg var fem år og blev taget med til et åbent hus i klubben. Det var stille og roligt til starte med, men jeg kom i gang. Omkring 12-års alderen gik det dog dårligt ved et løb i udlandet, hvor jeg blev næstsidst. Det var ikke sjovt, og så gad jeg ikke i flere måneder. Men jeg kom i gang igen, da vi spillede noget hockey til en træning. Det var sjovt, og det er det stadig, siger den unge landsholdsløber.

Venner i hele verden Klubtræningen med blandt andet hockey fik Niclas Mastrup igang igen. Og hurtigt fandt han ud af, at han ville gøre mere ved det.

- Når man kommer op i niveau, er det sjovt at komme til udlandet. Det er jo ikke så stor en sport, men man kan få venner overalt i verden, når man er ude til løb. Jeg blev rigtig interesseret i sporten, da jeg så Cathrine Grage (tidligere dansk mester, red.) ved OL i 2010. Jeg kom med i et skandinavisk talentprojekt, hvor jeg faktisk var yngst, og her fik jeg virkelig god træning. Der blev jeg rigtig god de første år, fortæller Niclas Mastrup, som har en ambition om at leve af sin sport en dag.

- Hvis jeg kan. Men det er svært at udtale sig om. Jeg gør det først og fremmest, fordi det er sjovt. Jeg skal have det sjovt, når jeg gør noget. Og jeg vil også gerne kunne spise et stykke kage efter en cykeltræning, lyder det med et smil fra Næstved-løberen.