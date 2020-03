Rødbedebøf og dildfrikadeller. Der er langt mellem de vegetariske restauranter på Sjælland uden for København. Foto: Thomas Olsen

Sjælland er en vegetarørken

Oplev - 17. marts 2020 kl. 14:16 Af Jonatan Leer, docent, ph. d., Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi skal spise mindre kød. Det er der nok af gode argumenter for både i forhold til klima, sundhed og dyrevelfærd. Vi har også set nye grønne tiltag med plantefars, veganske måltidskasser og en række nye restauranter, der helt eller delvis fokuserer på en plantebaseret menu. Det kan man kun glæde sig over, men det er ikke sikkert, at du har mulighed for at nyde godt af denne udvikling - også selvom du gerne vil.

De vegetariske restauranter er nemlig meget ulige fordelt over landet. Det må man konstatere, hvis man støtter sig til Dansk Vegetarisk Forenings hjemmeside. Her er der et fint kort over restauranter med fokus på det grønne måltid. De opererer med to kategorier. En orange nål repræsenterer »vegetarisk venlige« og en grøn nål repræsenterer »100 procent vegetariske/veganske«. Og disse nåle sidder meget ujævnt over det danske land - også på Sjælland.

Der er massive forskelle mellem land og by. Hvis man for eksempel zoomer ind på indre Nørrebro i København, så er der inden for en radius af cirka en kilometer 13 grønne steder (100 procent vegetariske/veganske), og 14 orange steder (vegetarisk venlige).

Hvis man zoomer ud til forstæderne, ændrer billedet sig markant. Tager man for eksempel Hvidovre, hvor jeg bor, så er der i en radius af fem kilometer kun en restaurant, der er »vegetarisk venlig«. Det er et pizzaria, hvor man kan få pizza med ananas.

Zoomer man ud på Region Sjælland, så bliver billedet endnu mindre vegetarvenligt.

På Sjælland og Lolland-Falster uden for hovedstaden findes der 28 »vegetarisk venlige« spisesteder. Altså kun dobbelt så mange som på en kvadratkilometer på indre Nørrebro.

Og KUN tre spisesteder, der falder i kategorien »100 procent vegetariske/veganske« (altså en fjerdedel af, hvad der findes på indre Nørrebro). Den sydligste af disse er Café Helsehjørnet ved Solrød Strand.

Så hvis du bor i Nakskov og har lyst til at spise på et »100 procent vegetariske/vegansk« sted, så har du altså 144 kilometer til din nærmeste mulighed.

Madørkener I USA taler man om madørkener. Det er områder, hvor det ikke er muligt at købe friske fødevarer inden for en radius på 10 miles (16 kilometer).

Enten er der ingen butikker, eller du kan kun købe junk food. 23,5 millioner af amerikanerne bor i sådanne madørkener. Det billede kan vi ikke genkende i lille Danmark, hvor afstandene er små, og supermarkederne med frisk mad er mange.

Men hvis dette kort tegner et sandfærdigt billede, så bor store dele af den sjællandske befolkning i en vegetarørken.

Denne ulighed i grønne tilbud skal vi huske, når vi sammen skal henmod en grøn omstilling. Det er måske også en pointe til politikerne og meningsdannere i København, der ikke forstår, at alle ikke »bare« dropper kødet.

Måske skulle man starte med at give hele befolkningen grønne muligheder. Hvad med et grønt folkekøkken i form af en food truck, der turnerede fra by til by?