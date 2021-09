Se billedserie Publikum til Signe Svendsens koncerter kan lide at blive massseret på sanseapparatet. Foto: Søren Lynggaard

Send til din ven. X Artiklen: Signe Svendsen har løbeskoene med i tourbilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Signe Svendsen har løbeskoene med i tourbilen

Koncertaktuelle Signe Svendsen passer på sig selv, når hun drager af sted på landevejene.

Oplev - 19. september 2021 kl. 07:15 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Signe Svendsen havde aftalt med sig selv og øvet, at hun ved nogle af omkvædene skulle tage det roligt i stedet for at høvle af sted. Det giver ligesom et stærkere udtryk over for publikum i salen. Men det var bare ikke altid, at aftalen holdt. Pyt.

Åbningskoncerten i Ikast på hendes efterårsturné gik godt, og nu sidder Signe Svendsen i sin stationcar efter at have spist frokost med kollegaen og vennen Niels Hausgaard i Herning, på vej til aftenens koncert i Tønder.

Hun står alene på scenen i den første halvdel af turnéen, mens resten gennemføres med band. Soloafdelingen er alle de coronaaflyste koncerter fra foråret, og de giver Signe Svendsen en kæmpe fordel, inden bandmedlemmer kobler sig på.

- Det er sindssygt værdifuldt. Jeg har fundet ud af, hvad der fungerer, og hvordan tingene skal skæres. Så må bandet bare makke ret, griner Stine Svendsen, mens hun holder i kø på Vejlefjordbroen.

Nærhed til publikum Signe Svendsen blev folkekendt i popbandet »Rollo & King«, der vandt det danske Melodi Grand Prix i 2001 med sangen Der står et billede af dig på mit bord. I Eurovision Song Contest blev sangen nummer to under titlen Never Ever Let You Go. Men det er 20 år siden, og Signe Svendsen har ikke siden haft noget at gøre med Melodi Grand Prix.

Signe Svendsen Født i 1974 (46 år)

Opvokset i et kollektiv i Nyborg

Bor i Espergærde med sin mand.

Uddannet på rytmisk konservatorium i København

Har udgivet fire soloalbums, senest »Det forlyder«

Spillestedet Stars i Vordingborg er første stop på Sjælland på Signe Svendsens efterårsturné. Her optræder hun 25. september sammen med guitaristen Lars Skjærbæk. Billetter kan købes på www.stars.dk

Øvrige koncerter på Sjælland:

14. oktober: Amager Bio, København

15. oktober: Kulturværftet, Helsingør

16. oktober: Taastrup Teater og Musikhus

23. oktober: Lykkebjerg, Ruds Vedby

29. oktober: Café Ludvig, Sorø I de seneste mange år har hun brugt tiden på at udgive fire soloalbums med egne sange og på at bygge sit eget publikum op. Det er typisk voksne, som har et levet liv bag sig, som reflekterer, og - som Signe Svendsen formulerer det - kan lide at blive masseret på sanseapparatet, der dukker op til hendes koncerter. Derfor tager hun sig tid til at snakke mellem numrene. Optakten er ikke nødvendigvis en introduktion til den kommende sang. Det kan lige så godt være betragtninger fra livet eller bare sjov historie.

- Det skulle gerne være sådan, at publikum både får grint og grædt, siger Signe Svendsen.

Det er ikke for ingenting, at hun har spillet over 500 koncerter med Niels Hausgaard. Han causerer også flittigt mellem numrene om stort og småt.

- Jeg er stolt over samarbejdet med Niels. Det er klart, at jeg har luret noget timing fra ham.

Turnéen omfatter blandt andet spillestedet Stars i Vordingborg den 25. september. Det ser Signe Svendsen frem til. Hun har tidligere spillet på Stars.

- Det var en fed oplevelse. Publikum er ret rowdy, de giver lyd fra sig. I Vestjylland kan publikum godt sidde på deres hænder i stedet for at klappe. Det gør de ikke i Vordingborg.

Nattesøvn er vitalt Når Signe Svendsen slutter sin efterårsturné i slutningen af oktober, drager hun direkte videre med Michael Falch og hans orkester. Her skal Signe Svendsen spille guitar og synge kor.

Hun har talt sig frem til, at hun fra august til midten af december kommer til at spille 63 koncerter.

- Det er ret mange, lyder det.

En så lang turné kræver ifølge Signe Svendsen, at man passer på sig selv. Som sanger er kroppen det vigtigste instrument. Ud over guitaren har Signe Svendsen sine løbesko med i bilen. Hvis der er tid, løber hun en tur i den by, hvor hun overnatter. Hun smutter også gerne ind i et fitnesscenter for at få trænet musklerne i kroppen.

- Det er jeg nødt til at gøre. Man kan hurtigt synke sammen, når man sidder så meget af tiden i en bil, siger hun.

Derudover peger Signe Svendsen på søvn som en altafgørende faktor for at levere en god præstation på scenen.

- En del af det her liv, som jeg holder meget af, er, at man peaker om aftenen og ankommer sent til hotellet. Så skal man bruge nogle timer på at falde ned, ellers kan man ikke sove. Jeg sover så længe, jeg kan.