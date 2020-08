Se billedserie Så er der serveret! En bøfsandwich på Grisen er både god og mættende. Foto: Lars Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Selvfølgelig skal der sovs på! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Selvfølgelig skal der sovs på!

Oplev - 29. august 2020 kl. 08:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dugene er rødternede og 80'er-hits fra Kim Larsen, Lis Sørensen og Tøsedrengene strømmer ud af højttalerne. Indenfor på Grisen, der ligger på Fredensgade, lige før Jagtvej møder søerne i København, kan man få en af Sjællands bedste bøfsandwiches.

Sammen med Lasse H. Görlitz bestiller jeg »Den Jyske Hævner« fra det forholdsvis simple menukort. Her får vi en bolle med en hakkebøf, brun sovs, syltede rødbeder og agurker, tre slags løg, sennepsmayonnaise, ketchup, sennep, remoulade og kartoffelchips.

43-årige Lasse Görlitz er formand for De Brune Riddere, som siden 2012 hvert år har kåret Danmarks bedste bøfsandwich. I 2015 og 2016 var det netop Grisen, der løb med sejren. Men det, der i dag er blevet en forholdsvis stor begivenhed, når den nye »danmarksmester« kåres, begyndte bare som et lille hobbyprojekt ud fra det simple spørgsmål: Hvor får man den bedste bøfsandwich?

Grisen, Fredensgade 5, 2200 København N

www.grisengrillbar.dk

De Brune Riddere har siden 2012 hvert år kåret Danmarks bedste bøfsandwich.

Vinder i 2019 blev Rasses Skovpølser i Skanderborg.

Vinderen for 2020 offentliggøres i midten af januar 2021.

Læs mere på www.debruneriddere.dk. - Det var til at starte med slet ikke en ambition, at det skulle være stort og kendt. En kammerat og jeg talte om, hvor man mon får den bedste bøfsandwich. Det prøvede vi så at køre ud og undersøge. Vi havde begge en madblog, og vi begyndte så at anmelde bøfsandwich der. På et tidspunkt var der en, der spurgte, hvornår vi så kårede den bedste? Så det blev vi selvfølgelig nødt til at gøre, fortæller Lasse H. Görlitz.

Lige før nytår i 2012 kårede De Brune Riddere Havnens Perle i Århus til vindere.

- Vi fik Århus Stiftstidende til at komme - og det var fint. Der er jo alligevel ingen, som kører fra Aabenraa eller Skagen for at spise en bøfsandwich - tænkte vi... Men på dagen ringede TV2 Østjylland, der gerne ville dække det. Kåringen kom så også i de landsdækkende 19 Nyheder. Så der var national eksponering fra start af - og så skete der jo det vanvittige, at dagen efter kom de jo fra Aabenraa og Skagen og alle andre mulige steder fra for at spise bøfsandwich i Århus. Det stak helt af, griner Lasse.

Men hvorfor lige netop bøfsandwich og ikke pizza eller burgere?

- Bøfsandwichen er faktisk super interessant set rent madteknisk. Den dækker alle de fem forskellige smage og den har noget blødt og noget sprødt i konsistensen. Du har faktisk det hele i én servering, hvilket er ret unikt. Så når det er lavet godt, er det en hel fænomenal spise. Jeg vil så også erkende, at ud af alle de steder, der sælger bøfsandwich, er det procentvis ikke så mange, som laver den så godt, som man kunne ønske. Og man må sige, at her halter Sjælland altså noget efter jyderne, forklarer Lasse.

Godkendt af formanden Vores bøfsandwich kommer på bordet. Den tårner sig op midt på tallerkenen med en ordentlig skovlfuld sovs henover og omkranses af franske kartofler - eller »jydenachos«, som Grisen kalder dem på deres menukort.

Lasse skærer bøfsandwichen midt over, og der åbenbarer sig en saftig bøf med en fin rosa farve - lige som den skal være. Den salte smag fra sovsen, det sure og syrlige fra agurker og rødbeder, det søde fra ketchup og remoulade - det hele spiller aldeles glimrende sammen. Den bliver da også godkendt af ridderformanden, som vurderer bøfsandwichen til at ligge et sted mellem BB (brun bejler) og én brun krone ud af tre mulige - ligesom man kender kender bib gourmand og stjernerne fra Michelin-guiden. En af de ting, der tæller lidt ned, er, at Lasse kan smage, at kødet ikke er hakket samme dag. Det ændrer dog ikke ved, at Grisen denne dag serverer en meget velsmagende bøfsandwich.

Der hersker ingen tvivl om, at De Brune Riddere tager deres opgave seriøst og er blevet en ikke uvæsentlig faktor i forhold til omtale og prestige. Vinderne mærker som regel en markant fremgang i omsætningen i forlængelse af en kåring. En bøfsandwich er altså ikke længere »bare« en bøfsandwich.

- Jeg kan især huske, da vi var på Kohalen i Århus i 2018, hvor de ender med at vinde. Det var første gang, vi oplevede det nye niveau - hvor der er en håndfuld, der ligger i dag. Vi var slet ikke klar over, at der var et niveau mere. Men det var der tydeligvis. Og er jeg heldig, kommer jeg til at opleve det igen, siger Lasse.