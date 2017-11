Se videoen: Du skal ud at gå tur på Åsen

Se billedserie - Det er en luksus at have naturen så tæt på byen. Det er fred og ro inden for rækkevidde, siger Susse Knudsen. Foto: Kim Rasmussen

24. november 2017

Hvis du kommer fra Køge, så er åsen nok ikke en hemmelighed. Men for Susse Knudsen, som bor i Tune, men arbejder på rådhuset i Køge, var det en dejlig overraskelse, at der ligger så skønt et naturområde, ganske tæt på midten af Køge.

- For nylig blev jeg trukket med herud af nogle kolleger til et arrangement efter arbejdstid. Det var lige på det tidspunkt, hvor det hele er ved at skifte farve. Det er et fantastisk sted, siger Susse Knudsen.

En ås er en aflang bakke, som er dannet af smeltevandsaflejringer under en gletsjer. Køge Ås har et alsidigt terræn, der følger Køge Å gennem landskabet fra Køge og ind i landet.

Du kan begynde turen fra parkeringspladsen ved Ølbyvej, over for Marie Tofts vej.

Du kan følge Køge Å stien - rute 90 - hele vejen til Regnemarks Bakke ved Borup. Vi mødes ved den offentlige parkeringsplads på Ølbyvej og følger stien ind mellem de efterårsklædte træer. Hovedstien, med de romantiske gadelygter , er tilgængelig også for kørestolsbrugere, men da vi svinger ned ad en mindre sti mellem markerne, bliver terrænnet mere mudret.

- Mine kolleger, som bor i Køge, bruger det meget til at gå tur med hunden, til at løbe eller bare til at klare tankerne, siger Susse Knudsen.

Åsen er også stedet, mange tager hen for at trille æg ved påsketid. Vi kommer til hestegraven med stejle skrænter og masser af væltede og skæve træer. Helt klar en eventyrlegeplads for barnlige sjæle. På den anden side af stien ligger en lille sø, hvor der er bålplads og bord og bænk.

Vi fortsætter mod Claras Kirkegård, som ligger på toppen af en høj. Kirkegården er omkranset af en gul mur , og der er ikke adgang. Men når man kigger gennem gitterlågen kan man se flere gravsten. Her ligger blandt andre N.F.S. Grundtvig og hans anden hustru Marie Toft.

En mountainbiker kører forbi; åsen har gode stier til også at få brændt noget krudt af på cykel. Og her er god plads til både fodgængere og motionister. Hvis man følger den 22 kilometer lange Køge Å-sti, så kan man komme helt til Regnemarks Bakke ved Borup.

Vi vælger i stedet at gå tilbage ad hovedstien, forbi den rødstenede herregård Gammekjøgegaard og tilbage til parkeringspladsen, hvor et par godt mudrede løbere også er nået tilbage deres bil efter dagens tur.