Se billedserie Udsigten fra svæveflyet ud over Midtsjælland er fantastisk. Foto: Niels Nedergaard

Se video: Svævende og med adrenalin i kroppen

Den vægtløse fornemmelse, man får i et svævefly, der er i luften, er fantastisk. Vi har været med på tur over Midtsjælland.

Oplev - 20. august 2021 kl. 16:20 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Adrenalinen pumper rundt i kroppen, mens jeg står ude på en mark i Fjenneslev, der ligger mellem Sorø og Ringsted. Med en uvished om, hvad det er, jeg har bevæget mig ud i, kigger jeg nervøst op mod himlen. Midtsjællands Svæveflyveklub tager pænt imod mig, inden vi bevæger os over mod svæveflyet.

Spændingen stiger minut for minut. Om lidt går det løs. Jeg sætter mig i det smalle cockpit, spænder sikkerhedsbæltet og tager en dyb indånding. Heldigvis er jeg ved godt mod, for jeg har allieret mig med en dygtig styrmand og pilot ved navn Poul Kim Larsen.

Han forsikrer mig om, at jeg ikke skal være bange, og det er jeg faktisk heller ikke. Det er mere spændingen over snart at skulle stige op mod himlen og flyve rundt i luften, der gør mig en smule nervøs.

Fantastisk følelse Min puls stiger for hvert sekund der går. Et stort sus går gennem kroppen. Tre, to, en. Hjulene begynder at rulle, og pludselig kan jeg mærke, at vi stiger til vejrs. Og vupti! I løbet af få sekunder er vi oppe i luften. Oppe over træerne, oppe over tagene. Vi er oppe i luften, og det føles helt fantastisk.

Midtsjællands Svæveflyveklub holder til på Mosekærsvej 1, 4173 Fjenneslev

Læs mere om klubben, prøveture med mere på www.slaglille.dk og på klubbens Facebook-side.







Øvrige klubber på Sjælland:

Kalundborg Flyveklub: www.kalundborg-flyveklub.dk

Tølløse Flyveklub: www.cumulus.dk

Øst-Sjællands Flyveklub: www.flyveklubben.dk

Frederikssund Frederiksværk Flyveklub: www.f-f-f.dk

Nordsjællands Svæveflyveklub: www.glider.dk Udsigten kan jeg heller ikke klage over. Jeg forsøger at orientere mig, mens jeg blot kan kigge ud over horisonten, inden jeg får hvisket i øret, at man på de gode dage kan se hele vejen ud over Storebælt.

Men det tænker jeg faktisk ikke over. I stedet nyder jeg synet af bilerne, som pludselig er blevet mikroskopiske ude på vejene. Det samme er de mange huse, som jeg kan kigge ned på.

Jeg har en følelse af, at jeg kan flyve. Præcis, som R Kelly synger det i sit populære hit »I Believe I Can Fly.«

Faktisk føler jeg også lidt, at jeg har det som Tom Cruise i Top Gun, hvor man kan se, hvor meget han nyder at flyve rundt oppe mellem skyerne.

Jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange meter vi er oppe i luften, men jeg kan konstatere, at det bliver en kort flyvetur. Vejret tillader desværre ikke, at vi kan blive oppe mellem de efterhånden mørkegrå skyer. Vind er der ikke det store af, og derfor er det svært at bevare den rette kurs og blive i luften.

For at være ærlig er jeg lidt ærgerlig over, at flyveturen bliver kort. Johnny Deluxe synger "Vi vil ha' mere," og det er præcis den følelse, jeg sidder tilbage med, da vi stille og roligt daler ned fra himlen igen. På den anden side er jeg også lykkelig over, at det overhovedet var muligt at lette fra jorden, for da jeg kørte hjemmefra i morges, lignede det ikke ligefrem, at vejrguderne var med mig.

Blid landing Men heldigvis blev det ikke tilfældet, og i stedet nyder jeg det sidste af turen og læner mig tilbage i det lillebitte flysæde, hvor jeg føler mig godt til rette.

Meter for meter nærmer vi os jorden igen. Faktisk er vi snart ikke langt over træerne, og der går en lille nervøsitet gennem kroppen. "Bare du ikke styrter ind i træerne," siger jeg forsigtigt til piloten, inden han trækker på smilebåndet og fortæller mig, at jeg kan være ganske rolig.

Ganske rigtigt kan jeg være helt rolig, for landingen foregår helt udramatisk. Der går ikke mange minutter, før vi er nede igen, og der kommer den sædvanlige rungen og støj, som når man lander på landingsbanen i en lufthavn.

Underlaget er dog noget blødere denne gang, og det samme er landingen, for jeg mærker faktisk ikke rigtig til den. Kun i nogle korte øjeblikke, hvorefter jeg siger tak for turen til Poul Kim Larsen.

Jeg løsner sikkerhedsbæltet og åbner op for kabinen. Herefter træder jeg forsigtigt ud af svæveflyveren, men jeg kan godt mærke, at adrenalinen stadig er i kroppen. Jeg er ikke svimmel, men det føles lidt som om, at jeg stadig hænger i den tynde luft.

Oplevelsen kan ingen tage fra mig, og jeg kan kun anbefale andre at prøve det såfremt, at man ikke lider af flyskræk. Udsigten er unik, og det er både sjovt og grænseoverskridende at prøve at lette i et svævefly.

Jeg takker pænt for turen til personalet i Midtsjællands Svæveflyveklub og går fra marken med en god fornemmelse i kroppen. Det er ikke sidste gang, jeg har prøvet et flyve i et svævefly. Det er helt sikkert.