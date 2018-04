Se video: Skoven gemmer på kæmpens hemmelighed

Se billedserie - Det er sjovt selv at gå på opdagelse, men det er også godt at have sat sig ind i noget af det man møder, siger Jacob Topsøe. Foto: Jørgen Jørgensen

Oplev - 13. april 2018

Der er noget med sten. De er gode at lege på, bliver dejligt varme i solen, og er de store nok, kan man klatre og rutsje på dem. Men de færreste har en kaliber som Sengestenen. Det er den, som journalist og forfatter Jacob Topsøe har valgt at anbefale, og derfor mødes vi på en lille parkeringsplads i Nordskoven ved Stenlille. - Det er måske den mest ukendte store sten, vi har, siger Jacob Topsøe.

Sengestenen er en såkaldt sagnsten, altså en sten, hvortil der er knyttet et sagn. Det handler om en trold, der blev vred over kirkeklokkernes kimen og kastede en sten af sted efter tårnet. Sengestenen er et fredet fortidsminde, så den kan i ro og mag blive liggende i den midtsjællandske skov, hvor den har fundet sig til rette, efter den er blevet ført med af isen - måske for 15.000 år siden.

Udsigten fra toppen

Han bor i Næstved, men er vokset op i Sorø og har et stort kendskab til Sorø-Ringsted-området. I sidste uge udkom hans bog »100 ting at se - på Midtsjælland«, og en af de mange kendte og ukendte seværdigheder, som er med i bogen, er netop Sengestenen. Skovvejen er flere steder blokeret af fældede træer, så det er noget af en udfordring, vi er kommet ud på denne forårsdag. Til gengæld er der kun cirka 500 meter fra den lille parkeringsplads til det sted, hvor stenen ligger i en fordybning. Vi ser den lige efter, vejen har delt sig i to - og vi har valgt forgreningen til højre. - Det er én ting at lokalisere et sted, noget andet er så rent faktisk at finde det. Det her er ligesom en opkvalificering af skovturen, siger Jacob Topsøe, som bliver lidt lettet, da han får øje på den store sten.

Hvis du vil finde Sengestenen, skal du køre ad Nordskovvej fra Stenlille.

Kort efter, du er kørt ind i skoven, ligger der en lille parkeringsplads på venstre hånd.

På den anden side af vejen finder du skovvejen, der fører ind til stenen.

Når skovvejen deler sig, skal du vælge forgreningen til højre. Kort efter finder du stenen i en lavning på venstre side af vejen.

Husk godt fodtøj. Men selvfølgelig har den ikke rokket sig af stedet. Den er seks meter lang, fem meter bred og på det højeste sted er den 2,2 meter, fortæller Jacob Topsøe, som også finder en hjælpesten, der gør det lettere for os at komme op på den gigantiske sten.

- Og man kan godt se, hvorfor den har fået sit navn, siger han, selvom det ser lidt akavet ud, da han til ære for fotografen bliver bedt om at lægge sig til rette på stenen.

Man skulle nok have haft et tæppe med, som Jacob Topsøe siger. En termokande og en madpakke ville også være en god idé, så længe man selvfølgelig husker at tage skraldet med sig igen.

På den højeste del af stenen finder vi fire skåltegn. Menneskeskabte cirkelrunde fordybninger på ikke mere end 4-5 centimeter i diameter. Formentlig lavet i bronzealderen. Betydningen af dem er uvis, men formentlig har de haft et rituelt formål.