Se video: Her kan du indvie foråret med is og kanotur

Midt i byen og samtidig ude i skoven. Sådan omtaler Stine Spandet Haurum Slusehuset i Næstved. Her ved Susåen kan man slå sig ned ved et af bordebænke-sættene og lade roen falde på sig.

Find vej Du kommer på gåben eller cykel til Slusehuset. Er du i bil, kan du parkere centralt i Rådmandshaven og gå de få hundrede meter derover.

Hvis du er glad for at gå, kan du også tage turen rundt om Herlufsholm, den fører også lige forbi det gamle slusehus.

- Den store vej ligger lige deroppe, og vi er 10-15 minutter fra stationen, men her er stille og roligt. Her er det ikke hverdagen og togtiderne, der sætter dagsordenen. Her er det kaffe og is og fuglesang. Der er ikke fundet på en hel masse. Det her er, er nok, siger Stine Spandet Haurum.