Se billedserie Udsigten over Taastrupgaard. Mange beboere er allerede genhuset, før nedrivning og renovering går i gang. Foto: Thomas Olsen

Se museet, før bulldozeren rykker ind

Oplev - 26. april 2018 kl. 06:38 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En dødsdømt boligblok på ghettolisten bliver til midlertidigt museum, når Kroppedal Museum inviterer inden for i Taastrupgaard.

- Taastrupgaard har et dårligt ry. Hvis man kan få de positive historier frem, så er det guld værd.

Sådan siger Jeanette Arvedsen. Hun er i gang med at male køkkenskuffer, da OPLEV Sjælland dukker op på Taastrupgaardsvej 99, 1. tv. Farven er en rædsom orange, i hvert fald hvis man spørger Jeanette Arvedsens datter, Randi Arvedsen, som også er i gang med malerpenslen. Mor og datter har boet her i Taastrupgaard ad to omgange siden 1986, men det er ikke deres egne lejligheder, de er i gang med at male i.

Lejligheden er overtaget af Kroppedal Museum, som den 30. april åbner museet for en såkaldt pop-up udstilling. Lige her i Taastrupgaard, som er et af de 22 boligområder, der er med på regeringens ghettoliste. Men boligkomplekset er også noget andet. - Det er mit barndomshjem. Jeg er ikke enig i at vi er en ghetto. Vi er blevet stemplet, siger Randi Arvedsen.

Taastrupgaard Blev opført i 1972 med 1000 boliger

Kroppedal Museum åbner pop-up museum i Taastrupgaard den 30. april på Taastrupgaardsvej 99, 1. tv.

Museet er midlertidigt, lejligheden ligger i en af de otte blokke, der skal rives ned som en del af renoveringsprojektet Fremtidens Taastrupgaard Før det er for sent

Det er derfor, at både hun og Jeanette Arvedsen lægger kræfter i at omdanne den knap 100 kvadratmeter store lejlighed til museum. For at fortælle om det Taastrupgaard, som de kender. Om det Taastrupgaard hvor der bor omkring 2500 mennesker fordelt på 69 nationaliteter, som det meste af tiden kommer godt ud af det med hinanden. Og historien skal fortælles nu. Før det er for sent. - Bulldozerne kommer til efteråret, siger Mads Thernøe, der er museumsinspektør og har samarbejdet med beboerne og boligselskabet AKB om pop-up-museet i den dødsdømte boligblok.

- Vi har fået til opgave at fortælle historien om Taastrupgaard gennem 45 år. Vi talte om at lave en hel 70'er-lejlighed. Men det blev en smule for marskandiseragtigt. Vi har i stedet valgt nogle temaer for at få fortalt en bredere historier, siger Mads Thernøe.

Beboerne har budt ind med ting fra deres liv, som nu er blevet til museumsgenstande. Det er dagligdags ting som en grammofon, en stak Anders And Blade, en saxofon, en parabolantenne, et kakkelbord og en gul stol, hvor nogen har skrevet »Jesper« virkelig mange gange. Den stammer fra Selsmoseskolen, og Mads Thernøe er helt vild med den stol, som han også genkender fra sin egen skoletid i Skanderborg. Den fortæller et stykke kulturhistorie, siger han og tilføjer, at museet slet ingen udstillingsgenstande havde fra Taastrupgaard, før det her projekt gik i gang. Nu er lejlighedens stue omdannet til museum med montrer i væggene.

Efter bulldozeren

Fremtiden får også en rolle at spille. Et værelse er dedikeret til »Fremtidens Taastrupgaard«, som det store renoveringsprojekt er blevet døbt. Det er ikke første gang, man prøver at renovere sig til et bedre Taastrupgaard, men denne gang går man drastisk til værks med nedrivninger af 188 lejligheder, fordelt på otte blokke. Blandt andet den, vi befinder os i nu. Når blokken bliver revet ned, bliver der mere åbent. Både bogstaveligt talt og i overført betydning. Det er i hvert fald håbet, siger Mads Thernøe, som opfatter den lange blok som en slags mur mod resten af verden.

Debatten om ghettoer er ikke blevet mindre aktuel, siden Taastrupgaard kom med på den første ghettoliste i 2010. Det mærker folkene bag pop-up-museet, som er blevet interviewet til både P1, Aftenshowet og Weekendavisen. - Vi har nærmest ved et uheld skrevet os ind i en aktuel debat med det her projekt, siger Mads Thernøe.

Fra skoven til byen

Kroppedal Museum holder normalt til i Vestskoven, men historien om Taastrupgaard skulle fortælle lige her, for det er tudetosset at fortælle byhistorie i skoven, som Mads Thernøe siger det.Når museet er indrettet, så bliver det for en stor dels vedkommende op til beboerne at sørge for at vise det frem.

- Vi lærer et rundviserhold op, som både skal vise rundt i museet og i hele Taastrupgaard. Det kan de gøre meget bedre, end jeg kan, siger Mads Thernøe.

Han regner med, at de fleste, der kommer for at se museet, bor i Taastrupgaard. Men han håber, at de også kan lokke folk udefra herind.

- Det har slået mig, hvor utrolig lidt folk ved om at bo her. Mine fordomme er blevet knust. Jeg er opmærksom på, at der er en hel historie, som vi ikke stifter bekendtskab med: om social kontrol og om kriminalitet. Og jeg er ikke ude i rosenrød propaganda. Men den ensidige debat kører jo hele tiden, og de beboere, der er med, har et stort behov for at fortælle, hvad der ellers er. Dagligdags liv, siger Mads Thernøe.

Hverken Jeanette eller Randi Arvedsen er tilhængere af, at blokkene skal rives ned. Men de er glade for chancen for at præsentere deres område. Efter hun havde været i P1 for nylig, fik Randi Arvedsen en sms fra tidligere kolleger.

- Dengang de fandt ud af, at jeg boede her sagde de, nej kan man bo i en ghetto. Nu har jeg muligheden for at vise dem det. De har allerede bestilt en rundtur, siger Randi Arvedsen.