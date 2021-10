Se billedserie På Sporvognsmuseet Skjoldenæsholm kan man se og prøve sporvogne i alle afskygninger. Foto: Pr-foto

Se listen med tips til udflugter og aktiviteter i efterårsferien

Oplev - 13. oktober 2021 kl. 17:20 Af Lars Jørgensen

Sporvogne i alle afskygninger Kør-selv-sporvogn, sæsonens sidste ture med hesteomnibus, sæsonens sidste natsporvogne og besøg af amatørastronomer, der viser rundt i Universet. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm slutter den ordinære sæson 2021 med ni raske åbningsdage i skolernes efterårsferie. Oplev blandt andet museet i mørke, når Københavns Astronomiske Forening kommer på besøg med deres computerstyrede stjernekikkerter den 20. oktober.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Skjoldenæsvej 95, 4174 Jystrup, www.sporvejsmuseet.dk.

Få dit tøjdyr artsbestemt Statens Naturhistoriske Museum, som også indbefatter Botanisk Have og Zoologisk Museum, kan du blandt andet få dit tøjdyr artsbestemt. Er det mon en gorilla bringei, en thylacinus cynocephalus eller en ornithorhynchus anatinus, du har med under armen? Det finder bamse-zoologerne doktor Gjerløff og doktor Trolle ud af, hvis du kigger forbi mandag eller fredag i efterårsferien. Der er blandt også quiz om sjove dyrenavne og mulighed for at se udstillingen "Dinosaurernes Konge", hvor du kan hilse på T. rex'en Tristan Otto.

Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø. Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K. Botanisk Have, Gothersgade 128, 1123 København K. www.snm.ku.dk.

Fra jord til mave Efterårsferie kaldte man i gamle dage kartoffelferie, fordi børnene blev hjemme fra skole og kartoflerne skulle graves op. Det bæredygtige bofællesskab Permatopia er selvforsynende, og beboerne går selv i marken hver dag og henter grøntsager. Den 21. - 23. oktober klokken 11-15 får du mulighed for at tage dine børn en tur på landet, hvor I selv kan høste grøntsager fra Permatopias marker og spise dem i suppen bagefter. Der vil være mad over bål, snobrød samt kreativt værksted og ikke mindst friskpresset æblemost i landbohaven.

Permatopia, Køgevej 15 B, 4653 Karise. www.permatopia.dk.

Vestsjællands Veterantog sørger for, at de toginteresserede kan køre i veterantog i uge 42. Her ses OHJ 38 fra 1917. Pr-foto

På skinner med veteranerne Vestsjællands Veterantog i Høng markerer igen i år efterårsferien med masser af jernbanenostalgi og togrejser. I weekenderne den 16.-17. samt 23.-24. oktober kan man komme på tur med et af de gamle damplokomotiver, DSB K 564 fra 1899 eller OHJ 38 fra 1917, som trækkraft. Søndag den 17. oktober afholdes der en ekstra storstilet togkavalkade, hvor foreningen kører med hele tre forskellige togtyper; damptog, motortog og MY-tog.

Læs meget mere om afgange, togtyper mm. på www.dit-veterantog.dk.

Bliv rekrut for en dag Hvordan føles det egentlig at bære en 30 kilo tung rygsæk lige som de danske soldater i Afghanistan? Og hvor svært er det at følge et militærkort og finde de rigtige poster? Det og meget mere kan børnefamilier prøve kræfter med på Krigsmuseet. Her er lagt op til en aktiv oplevelse, hvor børn og voksne blandt andet kan teste deres evner på skydebanen og skyde med NERF-guns. Krigsmuseets dygtige omvisere fortæller om rigtige våben gennem tiden, som man også kan prøve at holde i hånden - de er selvfølgelig helt ufarlige og kan ikke skyde. Som noget ganske særligt er det i efterårsferien muligt at komme helt op i toppen af Christian 4.'s tårn, som normalt er lukket for publikum.

Krigsmuseet, Tøjhusgade 3, 1220 København. www.krigsmuseet.dk.

Holmegaard tager forskud på halloween Traditionen tro åbner Holmegaard Værk dørene til det kreative Glasatelier. Her kan du skabe dine helt egne gruopvækkende græskaransigter på glas, flasker og lanterner og få dem sandblæst, eller du kan gravere dit eget motiv. 23. oktober byder Holmegaard Værk inden for til en eftermiddag i (u)hyggens tegn. Man mødes først til en workshop, hvor alle deltagere dekorerer en glaslanterne med skræmmende eller skønne efterårsmotiver. Derefter går man en tur på værket, og hører vi om fortidens uhyggelige fortællinger fra værket. 2. november gentager vi den uhyggelige rundvisning, men denne gang kun for voksne.

Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard. www.holmegaardvaerk.dk.

Gys i Tivoli I Tivoli er det halloween, der stjæler overskrifterne i skolernes efterårsferie. Det er 16. gang, at forlystelsesparken fejrer den amerikanske højtid og går "all in" på gys og græskar. Denne gang fra 14. oktober til 7. november. Årets store nyhed i parken, Villa Vendetta - Danmarks største permanente scary house - får tilføjet flere overraskelser, mens der også er gensyn med "Det Hjemsøgte" i Skærsilden. Derudover er Tivoli klædt i nye halloween-scenografier, med masser af handelsboder, DM i kæmpegræskar og masser af underholdning.

Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. www.tivoli.dk.

Lejre for hele familien Der er aktiviteter for hele familien, hvis I vælger at lægge vejen forbi Lejre i uge 42. På Lejre Museum kan I tage med ud og høre skumringsfortællinger om skelettet i Kongehallen - og være med til at gætte på, hvem den knoglede hovedperson egentlig var. Du kan også prøve kræfter med detektorarkæologien. Også her er Lejre Museum mødestedet. På Tadre Mølle er der krea-naturværksted, træværksted, æblemostning, bagedag og male/tegneværksted.

Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre. Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø. www.romu.dk.

Med metaldetektor på fortet På Koldkrigsmuseum Stevnsfort kan du - under kyndig vejledning af detektorfører Jørn Farø - prøve at finde fortidsskatte med en professionel metaldetektor. 18., 20. og 22. oktober kl. 13 går jagten ind. Du kan i efterårsferien også "klappe" en række håndvåben, som alle var en del af det danske forsvars arsenal under Den Kolde Krig. Der er også målskydningskonkurrence og så kan man se særudstillingen "Spionage".

Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Korsnøbsvej 60, 4673 Rødvig Stevns. www.oesm.dk.

Tag på fossiljagt i kalkbruddet Både børn og voksne kan alle dage i uge 42 bevæbne sig med hammer og mejsel og gå på fossiljagt i Faxe Kalkbrud. Den 20. oktober er der en guidet vandretur, hvor man kan høre om kalkbruddets historie og anekdoter, der knytter sig til stedet.

Geomuseum Faxe, Østervej 2b, 4640 Faxe. www.oesm.dk.

Fejr fossilerne Kulturmuseum Øst åbner dørene til en festlig dag, hvor fokus er på fossilerne. Eksperter og fossiljægere kommer forbi og fortæller om spektakulære fund, og du kan også tage dine egne fund med og få dem vurderet.

Kulturmuseum Øst, Rådhusvej 2, 4640 Faxe. www.oesm.dk.

Æblefest i købmandsgården Æblerne er i fokus hos Lützhøfts Købmandsgård. Her kan du presse dine egne æbler hjemme fra haven i købmandsgårdens æblepresser. Du kan også købe æbler hos købmanden. Lav æblestoftryk. Prøv en tur i hestevognen. Smag de gammeldags æbleskiver. Lav dit eget fuglehus og meget mere.

Lützhøfts Købemandsgård, Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde. www.lützhøftskøbmandsgård.dk.

Tag på musikalsk gådejagt Tag med RAGNAROCK på gådejagt mellem kunstværker og musikalske minder på Dyrskuepladsen i Roskilde for at finde festivalens ånd. Gådejagten "Er I der Roskilde?" er en jagt på selveste festival-ånden. Udrustet med et spil-kit med gådepapirer og en mp3-afspiller skal I sammen løse gåderne og udforske festivalpladsen og hinandens musiksmag og holdninger.

RAGNAROCK, Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde. www.museumragnarock.dk.

Universet i børnehøjde Ingen spørgsmål er for dumme, og man kan få svar på bæsten bogstaveligt talt alt mellem himmel og det ydre rum, når Kroppedal Museum holder stjerneaften. Det sker torsdag den 21. oktober kl. 19-21, hvor man - hvis vejret tillader det - kan kigge på stjerner i observatoriet. Derudover kan man hele efterårsferien prøve at lave legetøj fra gamle dage inden for på museet.

Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup. www.kroppedal.dk.

En levende historiebog Mød Valdemar den Store, da han er fem år, i pleje hos Hviderne og savner sin mor. Hjælp lille Valdemar gennem hans eventyr med fortællinger, leg og fantasi. Børnebogsillustrator Lea Letén har illustreret eventyret og rummet er bygget op så børn skal kravle og hoppe sig gennem historien. Prøv også museets gåderum "Den Gode Hensigt".

Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk. www.vestmuseum.dk.

Byvandring for store og små I Kalundborg er der lagt i kakkelovnen til en ekstraordinær byvandring. Middelalderarkæolog Martin Pavón viser rundt i Kalundborgs fantastiske højby, hvor der på magisk vis dukker kendte personer fra middelalderen op. Mød blandt andet Esbern Snarre, der synes det er sært, at man gerne vil vide, hvor han sov.

Kalundborg Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg. www.vestmuseum.dk.

Uhygge-lys og skattejagt I Ringsted kan man den 19. oktober sammen med resten af familien tage på skattejagt på Musik- og Kulturskolen, museet, biblioteket og Ringsted Sportcenter. Der er spændende aktiviteter ved de forskellige poster og dagen sluttes af med en koncert med Sille og Palle på musikskolen. På museet kan man den 20. og 21. oktober lave uhyggelige, sjove, underlige, unikke og farverige lysestager til fyrfadslys, der kan lyse op til halloween og de mørke efterårsaftener.

Ringsted Sportcenter, Tvær Allé 5, 4100 Ringsted. Ringsted Museum og Arkiv, Køgevej 41, 4100 Ringsted. www.vestmuseum.dk.

På museum så hatten passer I hatteværkstedet på Slagelse Museum kan børn og voksne den 19., 20. og 21. oktober lave sjove snyde-hatte og pynt til huer. Se samtidig museets udstilling "En fjer i hatten - modistens gerning". Prøv også en byvandring med indlagt quiz og opgaver.

Slagelse Museum, Bredegade 11A, 4200 Slagelse. www.vestmuseum.dk.

Hør om skeletterne på borgen På Danmarks Borgcenter er der 18., 19., 20. og 22. oktober særlige rundvisninger, hvor man kan høre hårrejsende historier i og om den aktuelle udstilling med skeletter fundet på borgen i Vordingborg. Vær også med til at fejre 150-års-dagen for opsættelsen af guldgåsen på toppen af det 36 meter høje Gåsetårn.

Danmarks Borgcenter, Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg. www.danmarksborgcenter.dk.

Tag blomsten med i kunsten På ARKEN tager efterårsferiens workshop afsæt i den aktuelle udstilling "Blomsten i Kunsten". Museets undervisere går i dialog med børnene om udvalgte værker og laver sjove og sanselige øvelser undervejs. Deltagerne får blandt andet mulighed for at skabe deres egne poetiske plante- og blomsterminder med inspiration fra kunstneren Rune Bosses store vinbeholdere med konserverede vilde blomster.

ARKEN, Skovvej 100, 2635 Ishøj. www.arken.dk.

På Den Blå Planet kan du se havfruer svømme rundt sammen med fiskene i det store akvarium. Pr-foto

Se havfruerne i Den Blå Planet Fra 16. til og med den 24. oktober kan man dagligt klokken 12.30 se havfruehaler og flagrende hår boltre sig blandt hajer og rokker i Den Blå Planets store akvarium. Attraktionen kæmper i øjeblikket med økonomien oven på en coronatid, der var ekstraordinær hård ved stedet. Den Blå Planet håber derfor på, at så mange som muligt kommer forbi og ser havfruerne i efterårsferien.

Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup. www.denblaaplanet.dk.

Uhygge i forlystelsesparken I BonBon Land er der halloween-stemning og gys på alle niveauer. Forlystelsesparken disker op med fem forskellige spøgelseshuse med forskellige grader af uhygge. Prøv blandt andet Zombie-Stien eller Dukkehuset, hvis du ikke er bange af dig. Der er også halloween-aktiviteter, der ikke er uhyggelige og appellerer mere til de helt små familiemedlemmer.

BonBon Land, Gartnervej 2, 4684 Holmegaard. www.bonbonland.dk.

Høstfest og halloween på Bakken Bakken pynter op med halmballer, græskar, majskolber og et uhyggeligt halloween-område i midten af Parken. På Friluftsscenen underholder Onkel Reje.

Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg. www.bakken.dk.

Kartoffel, kartoffel... På Mosede Fort kan du høre om kartoflens rolle i årene 1914-1918, når husholdningslærerinden guider rundt i udstillingen i kasematterne. Kom med og lær om mad, smag og sundhed dengang og nu og få gode tips og ideer fra husholdningslærerinden, så du selv kan lave bæredygtig, lækker, historisk mad hjemme. Efter rundvisningen kan du prøve kræfter med sjove kartoffeldiscipliner som kartoffelsækkeløb, kartoffelskrælning og kartoffelstafet.

Mosede Fort, Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve. www.mosedefort.dk.

Vikinge-ferie Vikingeborgen Trelleborg byder inden for til daglige aktiviteter, der har fået den samlende titel "Vikinger, når de er værst - en grim historie". Med et aktivitetsarmbånd på hånden kan du blandt andet prøve at skyde slimede sagndyr, lave en Fenrisulve-maske, riste bunderuner, lave fladbrød med løgkompot, besøge det uhyggelige gådehus og kaste dig ud i tvekamp. Der er også våbendemonstrationer, historiefortælling og den 23. oktober er der en særlig nat-rundvisning med afsluttende koncert.

Vikingeborgen Trelleborg, Trelleborg Allé 4, 4200 Slagelse. www.natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg.

Et slot med mange muligheder På og ved Selsø Slot er der masser af muligheder for gode oplevelser i uge 42. I kan gå på opdagelse i slottets mange rum med "Findelegen". Skibby Bibliotek har fundet spøgelseshistorier frem. Der er omvisninger i børnehøjde. Har du lyst til at prøve kræfter med udelivet kan du tilmelde dig onsdagens program, hvor du kan skyde med bue og pil og prøve at partere en fasan, som dernæst skal grilles over bålet og spises. Du kan også tilmelde dig "Vildt langbordsfrokost". Og så har Nationalpark Skjoldungernes Land etableret en port med en grejbank.

Selsø Slot, Selsøvej 30A, 4050 Skibby. www.selsoe.dk.

Frihedsmuseet for børn 9-12 årige kan i efterårsferien tage på en tidsrejse til besættelsestidens Danmark. I en række særligt tilrettelagte rundvisninger hører man blandt andet om, hvordan det var at være barn i Danmark under besættelsen, og hvordan børn og teenagere selv gik til modstand mod den tyske besættelsesmagt. Der er mandag-fredag i uge 42 to daglige rundvisninger for børn.

Frihedsmuseet, Esplanaden 13, 1263 København. www.natmus.dk/museer-og-slotte/frihedsmuseet.

Allehelgen på Færgegården Ved du, hvordan man forhindrer en død i at gå igen, gør hekse så blide som kattekillinger eller beskytter sig mod lumske trolde i skoven? Hvis ikke, må du hellere komme til Allehelgen på Færgegården. Her kan man gennem en række udfordringer, opgaver og rundvisninger blive klogere på, hvordan man afværger det onde og holder uhyggelige væsener på afstand.

Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris. www.frederikssundmuseum.dk.

Klimaet er omdrejningspunktet for den nye udstilling på Experimentarium. Pr-foto

Klimatidsrejse i Hellerup I "Klimatopia - De rejsende fra fremtiden" skal gæsterne hjælpe tre tidsrejsende piger tilbage til fremtiden og samtidig få øjnene op for, at vores valg i hverdagen gør en forskel for klimaet. Sådan lyder oplægget til den spritnye særudstilling på Experimentarium. I fire interaktive udstillingsområder kan gæsterne eksperimentere med hverdagens vaner, når det gælder mad, transport, el og varme og ting. Udstillingen åbner torsdag den 14. oktober og kan opleves til og med 8. august 2022.

Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup. www.experimentaium.dk.

Mode, design og bæredygtighed Alle med interesse for arkitektur, design og mode kan i efterårsferien komme gratis ind på Dansk Arkitektur Center. Her er der verdenspremiere på eventen Hermès in the Making, skabt af det franske modehus Hermès. Her kan man blandt andet blive klogere på, hvordan man skaber bæredygtige designs og gå i dybden med designernes og kunsthåndværkernes imponerende arbejde.

Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København K. www.dac.dk.

Vikinger på Nationalmuseet Vikingemarked, togt med Bjørn Jernside, vikingemarked og genforening af vikingebrødre efter 1000 år. Det er noget af det, man kan opleve på Nationalmuseet i uge 42. Her kan man blandt andet hjælpe vikingehøvdingen, som skal på togt, se hvordan man syr sko, laver glasperler, smeder våben og meget mere. Der er også særlige børnerundvisninger.

Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K. www.natmus.dk.