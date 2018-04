Se billedserie Fra tårnet kan man kikke ned på de forbiflyvende fugle. Foto: Ivan Ingemansen Foto: Picasa

Se fuglene fra oven på den gamle flyvestation

Oplev - 13. april 2018 kl. 05:59 Af Ivan Ingemansen, naturguide

Udsyn er godt, indsigt er bedre, og udsigt er ikke at foragte. Og fantastisk udsigt er, hvad man får fra fugletårnet på Avnø Naturcenter. Efter at have været flyvestation siden 1936 lettede det sidste fly fra Avnø Flyvestation i 1993. Efterfølgende rejste Danmarks Naturfredningsforening en fredningssag for området, det blev fredet i 2001, og i 2004 blev Avnø Naturcenter etableret.

Tre år før nedlæggelsen af flyvestationen på Avnø blev flyveledertårnet bygget og det kostede omkring tre millioner kroner. Det er nu Danmarks højeste og flotteste fugletårn, som med sine 12 meter rager godt op i landskabet.

Udsigt til Storebæltsbro

Fra tårnet har man en fantastisk udsigt. Således kan man mod nordvest i klart vejr se Storebæltsbroens pyloner, som ligger cirka 50 kilometer væk, ligesom Stigsnæsværket 30 kilometer væk også ses tydeligt. Mod sydvest skimtes Vejrø 25 kilometer væk bag ved den knudrede Knudshoved Odde, og mod sydøst kan man se Farøbroen. Det er dog ikke de lange afstande, der tæller, men Avnøs fugle- og dyreliv.

I 2009 blev en stor kikkert, der kan forstørre 20 gange, taget i brug. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet stod bag en ansøgning om fondsmidler til den, og de fleste penge kom fra Aage V. Jensens fond, men også Tuborg fonden bidrog. Kikkerten blev placeret på balkonen oppe i tårnet. For at sikre kikkerten blev den boltet fast. Folk fra Falcks Redningskorps hjalp med at få skruet boltene fast under balkonen. På kikkerten er der monteret to trin, så også børnene kan nå at se i kikkerten.

Den bringer Avnøs fugle- og dyreliv helt tæt på. Gennem kikkerten kan man iagttage livet på land men også ude på fjorden, hvor en koloni af spættede sæler holder til. På de gode dage, det vil sige sidst i august og først i september, hvor sælerne fælder deres pels, har jeg talt op til 270 sæler liggende på stenene ude i fjorden, men også uden for højsæsonen er der sæler. Naturstyrelsen fortæller, at Fanø og Avnø er de bedste steder at se sæler i Danmark, ikke fordi de er tæt på, men fordi de altid er der.

Havørnen på jagt

Også havørnene kan tit ses sidde ude på Rønnen, som er en lille sandø ude i fjorden. Somme tider ser jeg dem også jage skarver og andre fugle derude. Hvis man ser en masse fugle, der letter, gælder det om at være på vagt, for så er det næsten sikkert, at det er hav-ørnen, der er på jagt.

Inde på land kan man iagttage fuglelivet i vandhullerne og engområdet Hylleholtene ude mod nordvest, hvor mange vandfugle søger føde. I yngletiden kan man se dem med deres unger.

Om vinteren er det specielt de store gåseflokke, der fouragerer på Avnø, som skaber scenariet. Specielt bramgæssene kommer her i tusindvis. Når man står oppe i tårnet, står man ofte højere oppe, end fuglene flyver. Det giver en helt speciel oplevelse, hvor man ser ned på de forbiflyvende fugle.