Se billedserie En gruppe børn i alderen 8-14 år havde for nylig mulighed for at prøve kræfter med sejlads på Køge Marina. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Se billedserie: Sejlads er for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billedserie: Sejlads er for alle

Oplev - 03. august 2019 kl. 09:09 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved første øjekast kan det se svært ud. Som sejler skal man både kunne styre båden med rorpinden, holde et skarpt øje med den svingende bom, og have fokus på vindretningen. Men sejlsport er nemmere, end man tror. I hvert fald at komme i gang med.

Sådan lyder det fra Sandra Knapp, der står og spejder ud over den indre del af Køge Marina. Hun er ungdomsleder hos Køge Sejlklub og står en sommervarm lørdag i juli og underviser en gruppe helt uprøvede børn i sejladsens verden. De unge i alderen 8-14 år får i løbet af fem timer en introduktion til sejlsporten. Efter et par timer med teori bliver børnene sendt afsted i små optimistjolle i et indre bassin i Køge Marina, og selvom ingen af de unge har erfaring har med sejlads, tager det dem ikke lang tid at lære at kunne begå sig i jollen.

- Optimistjollen er perfekt at begynde i for børnene, for den er robust og kan tåle nogle slag. Det er den mest simple båd, fortæller Sandra Knapp.

En nem sport Ifølge tal fra Dansk Sejlunion dyrkede knap 52.000 sejlsport i 2018 i landets sejlklubber, hvilket er en lille stigning sammenlignet med året før.

- Det er faktisk en nem sport at gå til, og der er plads til alle, siger Sandra Knapp og fortsætter:

- De fleste synes, sejlads er fedt, fordi man er fri og sidder i sin egen båd. Man får et afbræk fra hverdagens stress, mobiltelefoner og computere. Men det er også en sport med et stort fællesskab. Man rigger bådene sammen, og vi har også mange sociale arrangementer.

Ungdomslederen fortæller, at det kun kræver en våddragt at begynde til sejlads. Resten - båd, udstyr og lignende - stiller sejlklubberne til rådighed.

- Man kan godt klare sig med badetøj, men vi anbefaler en våddragt. Den kan man dog købe billigt i eksempelvis Harald Nyborg, og ellers er det bare at betale et årligt kontingent for at blive en del af en sejlklub. Resten klarer klubben, siger Sandra Knapp.

Hun fortæller, at nogle unge og voksne efter et par år i en sejklub ender med at investere i deres egen båd, så man også kan sejle på andre tidspunkter, men det behøver man i realiteten ikke. Derudover peger ungdomslederen på, at sejlads er en sport, hvor der både er en bredde- og konkurrencedel.

- Hvis man mest gerne vil have det sjovt med at sejle og nyde friheden, så kan man det, men der er også mulighed for, at man kan deltage i konkurrencer, hvis man mere er et konkurrencemenneske, fortæller Sandra Knapp.

Mere populært På det stille vand i Køge Marina glider de uprøvede sejlere forsigtigt rundt i vinden, og håbet fra den lokale sejlklub er, at intro-dagen kan være med til at tiltrække flere unge sejlere.

- Sidste sommer fik vi nok fire-fem nye medlemmer efter intro-dagen, og generelt oplever vi et stigende antal medlemmer. Det bliver mere og mere populært, fortæller Sandra Knapp.

Ifølge ungdomslederen handler det meget om det fællesskab og sociale liv, der også bliver skabt mellem sejlerne i de mange klubber. Der er dog én ulempe ved sejlsporten.

- Vi er jo meget afhængige af vejret, indrømmer Sandra Knapp.