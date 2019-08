Se billedserie: En ægte cirkusprinsesse

Se billedserie Heste er stadig Laura Berdinos et og alt, men hun rider ikke længere. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Oplev - 02. august 2019 kl. 09:05 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jo, de kalder hende cirkusprinsessen. Hun er jo gift med Jackie Berdino, søn af Hanne og Benny Berdino, der ejer Cirkus Arena. År efter år er hun på farten med cirkus fra marts til august, hvor hun optræder med sine heste. I hele sæsonen går det fra by til by, og selv om man er cirkusprinsesse, er man også cirkusarbejder ligesom de øvrige, der er tilknyttet den telt-omrejsende del af underholdningsbranchen.

- For mig er jeg cirkusprinsesse i de syv minutter, jeg står i manegen. Resten af tiden arbejder jeg som de andre, siger 38-årige Laura Berdino.

Da hun var en 11-årig pige i Viborg, opvokset lige ved siden af en rideskole, var heste hendes et og alt.

En sommer havde hun glædet sig til at skulle på en ridelejr. Men den blev aflyst. Pigen var grædefærdig, men hendes far, der var i lastbilbranchen, handlede blandt andet med Cirkus Arena, og så kom en aftale i stand.

Kommende forestillinger i Cirkus Arena: 3. august Kastrup

4. august Dragør

5. og 6. august Rødovre

7. august Vedbæk

9. og 10. august Ballerup

11. august Lyngby

12. august Borup

14. og 15. august Roskilde

16. august Haslev

17. august Ringsted

18. og 19. august Slagelse

Cirkus-feriebarn i otte år - Han kunne ikke bære det og spurgte, om jeg ville være cirkusprinsesse. Jeg fik lov til at bo hos Jackie og hans daværende kone, mens jeg var feriebarn i cirkus i otte år, og derefter skulle jeg også altid hilse på cirkusfolkene, når de var i nærheden, fortæller Laura Berdino.

Som voksen mødte hun Jackie Berdino igen. Han var blevet skilt, og de blev forelskede. I 2009, da de var 26 og 38 år gamle, blev de gift, og med det var den forhenværende ridepige blevet cirkusmedarbejder.

- Du skal bare lige vide, at cirkus altid har første prioritet, sagde Jackie til hende. Et budskab hun nu af og til morer sig med at vende mod ham.

Hun er egentlig uddannet kontorassistent og var på et tidspunkt på vej til at blive ejendomsmægler.

Snød sig i stalden - Men når man rejser med cirkus, er det dét, man gør, og jeg var nødt til at gøre mig nyttig i cirkus. Man kan ikke have et job ved siden af, fastslår hun og fortæller, at hun i begyndelsen hjalp til, hvor hun kunne, blandt andet i kiosken, som hun også passer nu.

Laura var holdt op med at ride som 16-17-årig, men har hele tiden haft heste, og i cirkus begyndte hun at »snyde« sig ned i stalden.

- Jeg begyndte at strigle hestene. Jeg kunne godt mærke på træneren, at han syntes, jeg gik mest i vejen, men i 2009 manglede de en til at præsentere hestene i showet. Jeg ville rigtig gerne arbejde med dyrene, men at præsentere dem i showet, det er noget andet. Det var noget af en udfordring, men jeg lærte det, og jeg blev god nok, konstaterer »prinsessen« og tilføjer, at den største overvindelse var at skulle stå frem og modtage publikums applaus, uden at hestene var foran hende.

Nu har hun folk til at ordne hestene, når de ikke er i manegen.

- Men jeg tager over en gang imellem og siger: I dag er vaskepladsen min. Jeg snyder stadig og går i stalden. Det var dér, jeg startede. Det var dét, der var hyggeligt.

I Årslev ved Slagelse, hvor Cirkus Arena har vinterkvarter, og hvor Laura og Jackie Berdino bor, er der 60 heste at se til. 11 af dem er med på turné og optræder under hendes ledelse, og uden for turné-sæsonen går det meste af Lauras tid med at træne dem.

Helst to dage i samme by Hun er ikke længe om at svare på, hvad der er det bedste ved cirkuslivet:

- At være så tæt på familien, og at alle uanset job og nationalitet arbejder for det samme.

Til gengæld kræver det en lille tænkepause at fortælle, hvad det værste er:

- 18 éndags-byer i streg. Dér kunne man godt tænke sig flere todages-byer. Vi er på 24 timer i døgnet, og jeg er for det meste langt væk fra min egen familie, siger Laura og fortæller ekstra smilende, at Viborg er en af de byer, hvor Arena giver forestillinger to dage.

Hjem til ukrudtet Det hårde turnéliv fra by til by med cirkusvognene har sin charme, men når cirkus er på Vest- eller Midtsjælland, har hun mulighed for at tage til Årslev og overnatte - og for at se til ukrudtet hjemme i haven. Det vokser sig højt i løbet af en cirkussæson. Også hjemme hos en cirkusprinsesse, der tager rollen som »stjerne« syv minutter hver aften med en vis ydmyghed.

- Der er andre artister, der laver meget mere spektakulære ting. De kan ikke gemme sig bag heste, siger hun.

Der er en time til, at hun skal i manegen med hestene. Indtil da står hun i kiosken ligesom i pauserne.

- Publikum elsker, at jeg også sælger slik. Næ, er det ikke dig med hestene - cirkusprinsessen? Publikum er glade for at se artisterne i det hele taget, konstaterer Laura Berdino.