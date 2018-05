Se billedserie Tersløsegaard i Tersløse tæt på Dianalund blev opført i 1739, og blot seks år efter købte Ludvig Holberg godset, som dengang havde en anseelig størrelse. Foto: Anders Ole Olsen

Se billederne: Tersløsegaard - Ludvig Holbergs landlige perle

25. maj 2018

Ludvig Holberg købte Tersløsegaard i 1745 og boede i ni år i de smukke omgivelser på Vestsjælland. Det er den eneste af hans boliger, som er bevaret.

Lukker man øjnene et kort øjeblik, er det ikke svært at fornemme det historiske vingesus på Ludvig Holbergs smukke Tersløsegaard nær Dianalund på Vestsjælland. Denne lille barokke trefløjede herregård er opført i 1739 ovenpå fundamentet af en middelalder-herregård, opført af selveste Esbern Snare. De toppede brosten, de symmetrisk anbragte vinduespartier og det overkalkede bindingsværk giver allerede en forsmag på, hvad der venter inden døre. En visuel fortælling om én af de største danske litterære genier og hans samtid.

Et gigantisk gods

De over 300 år gamle lindetræer står som tavse vogtere ved den vestvendte hoveddør, og deres gigantiske rodnet sørger for at holde fugten fra kælderen. Hoveddøren er prydet med mindepladen over Ludvig Holberg som boede på Tersløsegaard i årene 1745-1754. Tersløsegaard er den eneste bevarede bolig som har tilhørt Ludvig Holberg. Allan Aistrup er ansat som foreviser, og han bor i én af de fire lejligheder, som hører til stedet.

- Tersløsegaard ejes og drives af Den Holbergske Stiftelse og er i dag centrum for Ludvig Holberg Museet og en lang række kulturelle arrangementer. Men dengang Ludvig Holberg erhvervede godset i 1745 omfattede det 89 fæstegårde, 59 husmandssteder, tre møller, fem kirker og et teglværk. Desuden var der imponerende 15.000 tønder land jord under Tersløsegaard, fortæller Allan Aistrup med begejstring i stemmen, inden han byder indenfor i de historiske rammer.

Besøg Holbergs museum Ludvig Holberg Museet holder åbent lørdag og søndag klokken 12.00 til 16.00 fra den 5. juni til 9. september - eller efter aftale.

Tersløsegaard ligger på Holbergsvej 101, 4293 Dianalund. De tre mindestuer

Via den murstensbelagte forstue kommer man ind i salonen (stuen), hvor et massivt lysindfald fra de store vinduespartier åbenbarer det smukke plankegulv, de flotte dekorerede vægge og gipsmodellen af Ludvig Holbergs berømte statue fra Det Kongelige Teater.

- Denne mindestue er den ene af tre. Til venstre er Ludvig Holbergs rigt udstyrede arbejdsværelse, mens hans soveværelse er at finde til højre for salonen, forklarer Allan Aistrup, inden han fortsætter:

- Men hvis man venter at finde effekter i de tre mindestuer som har tilhørt Ludvig Holberg, så må man »nøjes« med en såkaldt spølkum (en kop, red.) som angiveligt har tilhørt Ludvig Holberg. Et hemmeligt sted opbevares desuden et hattemærke som med sikkerhed har tilhørt Ludvig Holberg. Dette er dog ikke sat til skue.

Mindestuerne er dog indrettet med møbler, bøger og andre genstande, som på bedste vis illustrerer Ludvig Holbergs samtid, og i to yderligere museumsrum i hovedbygningen kan man se en samling af manuskripter, våbenskjold, tegninger og kobberstik. Ved en lydpult kan man høre en mindeudsendelse fra Statsradiofonien fra den 28. januar 1954.

Akademiets redningsmand

- Ludvig Holberg var både mådeholden og fornæret, og han havde hverken børn eller venner. Han blev faktisk betegnet som »Den store ensomme«, men han valgte alligevel ved sin død den 28. januar 1754 at testamentere denne ufattelige rigdom til Sorø Akademi - som på det tidspunkt var i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Det reddede faktisk Sorø Akademi og har skabt fundamentet for, hvad det er i dag, siger han.

Men Ludvig Holberg var også interesseret i kvinder og kvinders status, og måske af samme årsag indførte han en bestemmelse om, at der skulle opretholdes en enkebolig på Tersløsegaard. I år, hvor Tersløsegaard kan fejre 100-års fredningsjubilæum, er enke nummer tyve flyttet ind på herregården. Sikkert og vist er det, at Ludvig Holberg har brugt sit livs efterår i disse smukke omgivelser, og at han har haft sin gang på de smukke plankegulve.