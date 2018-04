Se billedserie Der er mere end 70 kunsthåndværkere med på markedet. Her et billede af Sara Gade. Foto: Jørgen Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Designduo bag stort kunsthåndværkermarked på det gamle glasværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Designduo bag stort kunsthåndværkermarked på det gamle glasværk

Oplev - 13. april 2018 kl. 06:58 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det handler om hænder og hjerner, der skaber, når Wedocraft holder Designmarked. Mere end 70 kunsthåndværkere indtager Holmegård, før det gamle glasværk bliver omdannet til Det Ny Holmegaard. På markedet kan man også komme på rundvisning i de gamle produktionshaller - og høre om fremtiden.

- Det spænder bredt, men det er folk fra det, vi kalder mikrovirksomheder, som brænder for det, de laver. Nogle er helt lokale, andre er fra København og andre dele af Sjælland og nogle fra Jylland, siger Lea Aino Jensen, der selv er uddannet tekstildesigner og den ene halvdel af teamet bag Wedocraft.

Sammen med Patricia Soza skaber hun netværk mellem designerne og deres kunder.

Sydsjællandsk designnetværk

De to mødte hinanden på et julemarked i 2015 på Tapperiet i Køge, hvor de begge var mødt op med eksempler på deres tekstiltryk. Patricia Soza havde indbundne bøger med og Lea Aino Jensen havde blandt andet nogle puder. Patricia Soza havde i en årrække boet på Møn, mens Lea Aino Jensen var relativt nytilflyttet til Vordingborg.

- Vi talte om, at der mangler en platform for salg og netværk på Sydsjælland, siger Lea Aino Jensen.

- Det er gået utrolig stærkt siden, siger Patricia Soza, hvis daglige arbejdsplads er en anden markant tidligere industribygning, Sukkerfabrikken i Stege.

Designermarked I bededagene den 27. og 28. april er der marked med designervarer, udstillinger, workshops og madboder. på Holmegaard, Glasværksvej 54, Fensmark, 4684 Holmegaard.

Designmarkedet er arrangeret af Wedocraft i samarbejde med Kulturland og Museum Sydøstdanmark

I løbet af weekenden vil der være mulighed for guidede ture rundt i dele af de gamle værkbygninger, inden de lukkes for offentligheden igen for renovering. Man vil også have mulighed for at udforske det omkringliggende område, bl.a. bestående af den naturskønne og fredede Holmegaard mose.

Entré: 30,- for voksne, gratis for børn. Workshops: 240,- + gebyr, kræver tilmelding da der kun er et begrænset antal pladser. Designmarkedet på Holmegaard er det tredje - og største - marked designerduoen står bag. Og de er ikke alene om at arrangere. Wedocraft er inviteret af Museum Sydøstdanmark, som har store fremtidsplaner med det gamle glasværk. Til næste år genåber det som Det Ny Holmegaard med blandt andet eksperimentarium og museum.

- Vi skal samarbejde med Kähler, Rosendahl, Kunstakademiets designskole og talentskolen i Næstved. Det er alle de forskellige aktiviteter, der skal gøre projektet stærkt, siger Mette Bielefeldt Bruun, som er afdelingsleder på museet i Næstved.

Industriel inspiration

Vi går igennem forladte fabrikshaller. Gulvene flyder med glasskår. Her har været en del hærværk, men stadig er sporene efter årtiers industriel produktion af glas tydelig. I en af de gamle ovne har omkring 45 tons glas sat sig fast og danner en hel skulptur i sig selv. Under loftet løber rørene, malet i kraftige farver, gul og grøn. Ved de gamle smukke vinduer har efeuen fundet sin vej ind og breder sig over væggen. Solen finder vej igennem gennem ituslåede ruder og huller i taget.

- Der er mange fine detaljer og strukturer, som kan inspirere i forhold til tekstil og design, siger Patricia Soza, som har fået masser af idéer af at gå rundt på Holmegaard.

Og når der er designmarked får gæsterne mulighed for at få et sidste glimt af det gamle værk. For selvom boderne og de forskellige workshops, hvor man kan prøve et håndværk og lære nogle teknikker, vil være i de nyere og mere ryddelige lokaler omkring foyeren, så vil der også blive adgang til de gamle fabrikshaller på guidede rundvisninger med museets folk.

Mette Bielefeldt Bruun vil være en af de fagpersoner, som viser rundt den 27. og 28. april.

- Vi vil rigtig gerne fortælle historien, men vi vil også gerne fortælle om fremtiden. Mange efterspørger, hvad vi egentlig går og barsler med. Der har jo ikke været åbent for offentligheden i flere år. Det er også en af de første lejligheder til at komme ud og høre om projektet. Det er jo her, det kommer til at ske det hele, siger Mette Bielefeldt Bruun.