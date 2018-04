Se billedserie Allan Pedersens nyeste anskaffelse er denne PT 76-kampvogn, som han har købt af en svensk samler. Nu venter tre-fire måneders arbejde med at sætte den i stand. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Allan ejer landets største, privatejede samling af militære køretøjer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Allan ejer landets største, privatejede samling af militære køretøjer

Oplev - 26. april 2018 kl. 10:37 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allan Pedersens private Panzermuseum East nær Slagelse er helliget Warszawapagtens militære isenkram. Det aktuelle forhold mellem Rusland og Vesten kan give voksende interesse for samlingen.

Da Allan Pedersen var ung, cyklede han rundt for at følge diverse militærøvelser på Sjælland, men det var truslen fra øst, fra Warszawapagtens lande, der optog ham i særlig grad. Det var så hemmeligt, alt det der foregik på den anden side af jerntæppet, og derfor virkede det dragende på den unge mand.

- Det var jo det, vi var bange for, som han siger - som i dag 58-årig og som indehaver af landets største, privatejede samling af militære køretøjer - Panzermuseum East ved Kirkerup nær Slagelse, der nu er klar til sin fjerde sæson.

I 25 år har Allan Pedersen samlet på såvel store krigskøretøjer som uniformer, emblemer, kommunikationsudstyr og meget andet, som han enten køber af firmaer eller andre samlere. Eksempelvis et felthospital og sågar et feltbageri og for størstedelens vedkommende af sovjetisk oprindelse og tidligere hjemmehørende i nogle af de andre østlande.

Udstillede for sig selv Allan Pedersen har boet på gården langt fra vestsjællandsk alfarvej i 30 år. Her var svinebrug, og sideløbende drev han Lundemøllen med salg af grovvarer i Fuglebjerg. Når han havde tid, for han skulle hele tiden finde flere østeuropæiske militæreffekter til sin samling.

- Jeg begyndte at gå og lave udstillinger for min egen skyld, og mine døtre blev ved med at sige: Tag dog at udstil rigtigt, så flere kan få glæde af det, beretter Allan Pedersen.

Nu har en af døtrene overtaget grovvarerne, og svinene er fortid på gården, hvor kæmpestore haller er fyldt op med grønne kampvogne, pansrede mandskabsvogne, missil- og radarlastede køretøjer og Trabanter med »østtyske« soldater.

Kold krig igen - Det primære mål er at vise alt det, der ville komme til Danmark, hvis vi var blevet angrebet. Det er ikke, fordi jeg er krigsliderlig. Jeg er interesseret i militærhistorie, fortæller Allan.

Hans egen militære karriere indskrænkede sig til tre måneder som konstabelelev. Så havde han fået nok af det, men interessen for især Warszawapagtens formåen er blot vokset med årene.

Fra 1947 til 1991 var det klart »de røde«, Danmark kunne være bange for. Efter Den Kolde Krig er som bekendt fulgt en periode, hvor fjenden var sværere at udpege, men på det seneste er Rusland og Vesten atter kommet alvorligt på kant.

Kører i Syrien - Ja, det er lidt farligt, det vi har gang i nu, og det gør det sværere for samlere at få fat i materiellet. Det er meget ærgerligt for historien, at der bliver ved med at være konflikter, siger Allan Pedersen og fortæller, at han på tv har set flere køretøjer magen til nogle af dem han har, i funktion i Syrien.

Omvendt vurderer han, at det genopståede, anspændte forhold mellem øst og vest er med til at øge interessen for museet, og så slår han fast, at det sovjetiske materiel, som de øvrige østlande havde, absolut ikke var forældet i forholdet til vestlig teknik.

- Det var en så effektiv krigsmaskine. Vi var blevet tromlet ned. Alle deres pansrede mandskabsvogne kunne enten sejle eller dykke, siger han.

Kan ikke undvære noget Allan Pedersen må erkende, at mange af dem, der kommer for at se udstillingen, er »nørder«.

- Selvfølgelig kommer her mange mandegrupper, men her kommer saftsusemig også familier, siger han og fremhæver det store legeområde.

Allan Pedersen bruger næsten al sin tid på at sætte de køretøjer, han finder, i stand. Der kommer nye til, men der sker ikke nogen løbende udskiftning, for:

- Jeg kan ikke undvære de ting, jeg har.

Fakta om Panzermuseum East: Panzermuseum East, Fladholtevej 18, 4200 Slagelse





Museet åbner 27. april, og sæsonen varer til 30. september





Sidste år havde museet cirka 10.000 gæster fra 37 forskellige lande





På det i alt 30 tønder land store område er også naturstier, søer og

en oplevelsespark bygget som en militær feltbane





Der er mulighed for at komme på »terrænsafari« i nogle af køretøjerne Panzermuseum East, Fladholtevej 18, 4200 SlagelseMuseet åbner 27. april, og sæsonen varer til 30. septemberSidste år havde museet cirka 10.000 gæster fra 37 forskellige landePå det i alt 30 tønder land store område er også naturstier, søer ogen oplevelsespark bygget som en militær feltbaneDer er mulighed for at komme på »terrænsafari« i nogle af køretøjerne