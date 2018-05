Se billedserie Kronprins Frederik kørte efter sin studietid tværs over USA i denne røde Cadillac Convertible. Fotos: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billeder: 160 biler, 60 motorcykler og en sjat flyvemaskiner fra en svunden tid

Oplev - 11. maj 2018 kl. 11:09 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Næstved automobil-, nostalgi- og samlermuseum er der fyldt med ting, som ikke bruges længere. 160 biler og andre maskiner står i tre etager side om side med gamle forretninger og gader fra 1950'erne. Samleren Peder Spandet startede museet for fem år siden, og han elsker det stadig, selvom han ikke har mere plads at samle på.

Telefonen ringer. - Det lyder interessant, og du giver mig jo en god pris, men jeg har simpelthen ikke plads, og så skal jeg jo også stoppe et sted, siger en tydeligt ærgerlig Peder Spandet i telefonen - en kunde har netop tilbudt ham at købe en veteranbil.

Samleren har ellers et tre etager varehus, købt til at opbevare alt fra biler og flyvemaskiner til gamle aviser og slikdåser. Problemet er bare, at de tre etager er fuldstændig fyldt op.

160 biler, 60 motorcykler, en sjat flyvemaskiner og en ordentlig stak habengut i alle størrelser og former fylder noget, og nu fylder det altså 3400 kvadratmeter fordelt på tre etager.

Privat samling Peder Spandet er manden bag Næstved automobil-, nostalgi- og samlermuseum, og alle tingene i den tre etager høje bygning er samlerens egne. Det er Danmarks største private samling af biler og motorcykler.

Samler, det er han. Da jeg spørger ham, om han nogensinde har smidt noget væk, gyser han næsten ved tanken.

- Jeg er født i et årti, hvor man ikke smed noget væk. Når først jeg har fået noget inden for døren, så nænner jeg ikke at sælge det, fortæller 66-årige Peder Spandet.

Fødselsårtiet fylder meget for samleren, som gennem sit liv har samlet så meget sammen fra 1950'erne, at han selvsikkert fortæller:

- Jeg plejer at udfordre gæsterne til at finde noget fra 50'erne, som jeg ikke har.

- Det lykkedes meget, meget sjældent, og hvis det gør, så drøner jeg ud for at finde det.

Smider intet ud Selvom der er helt fyldt op, får Peder Spandet stadig tilbud. Både på biler og andre ting af ældre dato.

- Folk siger, at de ligeså godt kan give tingene til mig, fordi deres børn alligevel vil smide det ud, når de går bort, forklarer han.

Han kan egentlig godt forstå, at folk gerne vil have nye ting, men det er ikke noget for ham.

Autoophug blev til museum Peder Spandet har altid interesseret sig for biler og motorer. Derfor ejer han, ud over det store museum, også virksomheden Næstved Autoophug, som han driver sammen med sin søn. Autoophugget har intet med museet at gøre - og så alligevel. For selvom interessen startede med en Ford A i garagen, så tog det for alvor fart, da den uddannede håndværker startede Næstved Autoophug. Her lagde han de flotte gamle biler, som kom ind af døren, til side, og det blev starten på den store samling.

Autoophugget giver dog ikke mange biler mere, for folk er blevet for opmærksomme på, at gamle biler er penge værd. Samtidig kan man jo fristes til at tro, at alle gamle biler i Danmark står på museet i Næstved.

På museets tag står en bil og en motorcykel, og når du træder ind i den store lagerhal, er der biler så langt øjet rækker.

- Jeg har ingen idé om, hvor mange ting jeg har, siger 66-årige Peder Spandet.

På tredje etage er der i et værksted opstillet en lilla Morris 1000, som er ved at blive ordnet - ny lakering og andre småting. Her står også en masse andre biler, der ligesom bilen på taget er transporteret op med en stor kran.

I stueetagen står en af museets største attraktioner. En rød Cadillac Convertible.

- Den kørte kronprinsen tværs over USA med, efter han havde afsluttet sin uddannelse, fortæller Peder Spandet, som ikke vil nærmere ind på, hvordan han har anskaffet sig den.

- Det var et lykketræf, smiler han.

Næstved automobil-, nostalgi- og samlermuseum har åbent hver dag indtil den 30. september, i maj dog kun i weekenden. Adressen er Skellet 19, 4700 Næstved. Næstved automobil-, nostalgi- og samlermuseum åbnede i 2013, dengang var der cirka 100 biler udstillet.I dag er der i alt 160 biler og 60 motorcykler på museet.Museet består af 3400 kvadratmeter fyldt med biler, motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner, fly og gamle kontorer.Ud over biler og andet med motorer er der også en lang række rum indrettet som gamle butikker.Næstved automobil-, nostalgi- og samlermuseum har åbent hver dag indtil den 30. september, i maj dog kun i weekenden. Adressen er Skellet 19, 4700 Næstved.