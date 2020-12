Se billedserie Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Salmer kan få det til at risle ned ad ryggen

Oplev - 05. december 2020 kl. 13:36 Af Cecilie Hänsch,

Aldrig forstummer tonen fra Himlen i sjælens glade pilgrimssang.

Når han sidder der ved klaveret i Haslev Kirke til midnatsgudstjenesten juleaften og hører menigheden synge »Dejlig er Jorden«, så kan Arne Andreasen mærke en rislen ned ad ryggen.

- Det er den salme, jeg nødigst vil undvære. Den stærkeste sang, som får min stemme til at knække, siger Arne Andreasen.

Til hverdag er han underviser på det kristne kulturcenter Emmaus. Med jævne mellemrum tager han pauser fra arbejdet for at skrive. Sange og salmer, der har det med at bytte etiket, mens de materialiserer sig foran ham.

- Jeg begynder som regel med at skrive bag på en kvittering eller en løs lap papir. Det er ikke så forpligtende som at åbne computeren og navngive et nyt dokument, fortæller Arne Andreasen.

- Det, jeg tror skal blive til en salme, bliver til en sang, og det, jeg tror bliver en sang, ender som en salme, forklarer han.

Kristendommen var en integreret del af hans opvækst, og han begyndte da også med at læse teologi, da han efter studentereksamen i Randers flyttede til Aarhus.

- Så spurgte en veninde mig, hvorfor jeg egentlig ikke læste musik. Når det nu var alt, jeg talte om og tænkte på, erindrer Arne Andreasen.

Og sådan blev det. Arne Andreasen læste musik. Tog orlov for at spille i forskellige orkestre. Blev næsten færdig og fik ansættelse på det, der dengang hed Haslev Udvidede Højskole.

- Jeg fik orlov for at gøre mit speciale færdigt. Det fungerede godt for mig med en deadline. Sådan har jeg det stadig. Jeg skriver bedst, når jeg har lovet nogle andre, at jeg har en samling salmer klar til en given dato, siger Arne Andreasen.

Arne Andreasen: 61 år, bor i Haslev

Opvokset i Silkeborg, Hjørring og Randers

Salmedigter, højskolelærer

Uddannet fra Aarhus Universitet; skrev speciale om U2’s album »The Joshua tree«

Har netop fået optaget en sang i den nye udgave af Højskolesangbogen; nummer 158 »Vidunderligt tænkt« Sin generations sprog I kirkemusikkredse er han kendt som pop-poeten. Ham, der kan skrive tekster og melodier, som er lette at forelske sig i. Lette at lære og lette at synge med på. Også selvom de måske tager udgangspunkt i det gamle testamente.

- Der findes så mange smukke salmer, som er fuldstændigt umulige at synge. Som i udgangspunktet er vidunderlige digte, som bare ikke bliver fælleseje, siger Arne Andreasen.

Han ønsker netop det for sine salmer og sange. At de bliver fundet og brugt. Sunget af høj og lav.

- Sange og salmer er med til at give os en fælles forståelsesramme. Et fælles udgangspunkt for samtale. Sange kan give os et sprog til de dybe og svære samtaler, som ellers er svært at finde, siger Arne Andreasen.

Han minder samtidig om, at det kan være svært for den 10-årige juniorkonfirmand at se sig selv i salmerne om jordens strid og møje - uanset hvor dejligt konkrete salmerne end er i deres sprogbrug.

- Alle fortællinger er nedskrevet. Alle sange formuleret. Alle kærlighedshistorier filmatiseret. Men hver generation har sit eget sprog og må genfortælle de samme historier med netop den generations sprog. Derfor bliver jeg også nødt til at skrive salmer. Fordi Guds allestedsnærværende kærlighed har brug for et sprog, som du og jeg forstår og kan synge med på. Også i 2020, konstaterer Arne Andreasen.

Kom og leg med musikken Han fik ikke noget valg, da han som 5-årig blev sat ved klaveret og sendt til undervisning ude i byen.

- Jeg hadede det. Øvede, når jeg skulle, og når det betød, at jeg kunne slippe for huslige pligter. Jeg jublede, da jeg som 10-årig fik lov at slippe. For nu skulle jeg hjem og spille klaver på min egen måde. Med legen i fokus, fortæller Arne Andreasen.

Men hvordan får man menighed og musikere i en meget traditionsrig institution som den danske folkekirke til at åbne sig for ny musik?

Tja, det gør man blandt andet ved at få andre med. Til salmeskrivningsværksteder på Emmaus, til gospelkurser og »Så syng da, Danmark« samme sted.

- Og så har vi et eminent samarbejde med Haslev Kirke, hvor både medarbejdere og menighed tør lege med. Hvor vi kan troppe op med 10 helt nyskrevne salmer og høre dem sunget af menigheden. Det er en fornøjelse, som kun bekræfter mig i, at der er masser af fremtid i ny, dansk kirkemusik.

Omkvædet i hans salme »Vidunderligt tænkt«, der er optaget i Højskolesangbogen som nummer 158 - med melodi af Bo Gunge - lyder i øvrigt:

Alt har sin plads, og alt sin form, i denne store stjernestorm. Vidunderligt skabt, vidunderligt tænkt. Vævet af lys fra din himmel.