Sæsonerne betyder alt

Poul Bøje Nielsen om stenbiderrogn og torskebukser

- Stenbiderrogn kan man godt lave sammen med en skindstegt torsk. Og så lave en sæsongrøntsag til. Så vender man stenbiderrogn sammen med en karamelliseret fløde. Fløden skal være kogt helt ned, og så mætter du den fuldstændig med frisk stenbiderrogn og hælder det hen over torsken sammen med lidt citronsaft, kærnemælk, salt og peber. Det smager helt fantastisk. Stenbiderrogn er synd at varmebehandle; den mister farve og kommer til at smage meget af fisk.



- Torskebukserne bruger vi meget. Vi porcherer og lynsteger dem, så de stadig er lidt bløde inde i. Nogle gange laver vi en nyfortolkning af den klassiske kogte torsk, hvor der både er torskelever og torskebukser med. Det kan være stegte torskebukser sammen med en citronemulsion og på et stykke ristet rugbrød med tyttebær hen over og så lidt salat til. Der er mange muligheder.