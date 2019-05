Se billedserie Roskilde Festival ligger øverst på listen, når det kommer til alsidighed i programmet. Her er ses Scarlet Pleasure på Orange Scene i 2016. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sæson for musik, øl og fællesskab

10. maj 2019

Nogle er mest til at stå på byens torv og vippe med foden med en kold fadbamse i hånden, mens Gnags trykker den af på scenen. Nogle går helt ind i musikken under en uge med masser jazz på programmet, og andre igen dyrker de sidste nye og - for de flestes vedkommende - totalt ukendte navne på Roskilde Festivals små scener. Uanset hvad giver et blik på det sjællandske festival-kort indtryk af, at der bliver noget for enhver smag denne sommer.

Sjællandsfestivalen, som er en lukket musikfestival for mennesker med fysiske og/eller psykiske handicap, kickstarter sæsonen den 22. - 23. maj. Her er blandt andre Folkeklubben, Birthe Kjær og Infernal på programmet. Jo, jo - her er lagt op til både fællessang, tekster at tænke over og fuld gang i dansebenene.

Roskilde Festival markerer sig endnu en gang som den ubetinget største og mest alsidige festival herhjemme. Det er her, undergrunden og avantgarde tørner sammen med mainstream og megahits - inden for alle genrer. Det er her, hvor fædre lader sig overtale af teenagedøtre til at høre Cardi B. Samme døtre viser muligvis så også overbærenhed og tager med »den gamle« hen og hører The Cure eller Bob Dylan.

På Vilde Vulkaner i Vordingborg er der helt andre scenarier, som udspiller sig. Her har institutioner landet over meldt omkring 11.000 af deres børn til festivalen, hvor de overnatter tre dage. På plakaten er blandt andre Scarlet Pleasure, Kesi og Medina.

De fleste af festivalerne rundt omkring i de sjællandske byer satser på sikre og velkendte kort, når musikprogrammet skal planlægges. Det er der selvfølgelig intet i vejen med, og der er da også en god grund til, at navne som Wafande, Shaka Loveless, Christopher, Benal og andre publikums- yndlinge trækker folk til. Der er ganske enkelt garanti for helhjertede og medrivende optrædender.

Er man mere den bagudskuende type, måske lige ovre den allervildeste ungdom, men stadig med lyst til dans og fest, kan man trykke den af til Vi Elsker 90'erne i Næstved i midten af august.

Enkelte festivaler - ud over den store i Roskilde - er dog mere grænsesøgende. På EKKO Festival i Tybjerglille og Nakke Festival i Rørvig giver man plads og spilletid til nogle af de talent- og håbefulde kunstnere, som endnu ikke er kommet helt over tærsklen til det store folkelige gennembrud. Navne som »Nicotine Nerve«, »Trees in Toronto« og »Blæst« siger nok de færreste noget. Men hvem ved - måske de vækker genklang om et år?

Der findes naturligvis også andre genrer end rock, pop og hiphop. 8. - 11. august er det tonerne af nordisk folkemusik, som klinger over fjorden ved Præstø og i Sorø er der mulighed for at komme til gode jazz-koncerter fra 21. - 28. juli.

Der er med andre ord også denne sommer noget for alle sjællandske musikelskere. Skål, syng med og nyd musikken!