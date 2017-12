Se billedserie - Vi åbner op for brugere, der tænker »det er ikke for mig«, siger Mette Bielefeldt Bruun (t.h.), der er leder af Næstved Museum. I midten står projektleder Anette Maria Syska og til venstre publikums- og arrangementsansvarlig Stine Spandet Haurum. Foto: Thomas Olsen

Sådan skal strikketøj og vandringer åbne museerne

08. december 2017

Det er ikke alle, der går ind ad museernes hoveddør. Med Kulturland vil tre sjællandske museer gøre det nemmere at find ind ad andre veje.

En dag traf Anette Maria Syska en mand på et værested i Vordingborg. Han fortalte, at han tit gik tur med sin hund omkring borgmuren ved Gåsetårnet og slotsruinen, som hører til Danmarks Borgcenter.

- Han havde tænkt over stedets historie. Men han mente ikke, det var et sted for ham, fortæller Anette Maria Syska, som er ansat på Museum Sydøstdanmark og er en del af projektet Kulturland.

Kulturland er et samarbejde mellem Østsjællands Museum, Museum Sydøstdanmark og Museum Lolland-Falster. Og mandens fortælling er et fint eksempel på, hvorfor Kulturland er sat i søen:

- Vi må erkende, at vi som museer skal være bedre til at blive steder for alle, siger Anette Maria Syska.

Den røde tråd

I Museum Sydøstdanmarks afdeling i Næstved er fokus på design og kunsthåndværk. Og det giver i sig selv et godt udgangspunkt for, at museumsgæsterne kan blive inviteret mere ind.

- Det giver noget særligt at arbejde med hænderne. Det er hele det taktile univers, siger afdelingsleder på Næstved Museum Mette Bielefeldt Bruun.

I øjeblikket viser museet udstillingen »Strikket renæssance«, hvor strikkegruppen Netmaskerne har ladet sig inspirere af historiske malerier og lavet deres egne maskinstrikkede fortolkninger af de klassiske klædedragter. Nogle har taget udgangspunkt i de gamle mønstre og strikket tæt op af det originale design, mens andre har arbejdet med plisseer og folder og inddraget dem i helt nye udtryk.

- Det er flot håndværk, og derfor er der også sat strikkeprøver op, så man kan mærke, siger Mette Bielefeldt Bruun.

Kulturland er et fælles projekt mellem tre museer: Museum Lolland-Falster, Østsjællands Museum og Museum Sydøstdanmark og er en del af Kulturregion Storstrøm.

er et forsøg på at få oplevelser med afsæt i natur- og kulturarvens skatkammer ud til flere.

rækker ud til borgere, der normalt ikke kommer på museerne.

samarbejder blandt andet med naturvejledere, patientforeninger og andre organisationer.

har hjemmesiden kulturland.nu Men strikkeprøver gør det ikke alene, når museet vil helt derind, hvor det handler om at finde den røde tråd. Så for at få flere mennesker inddraget, har museet for eksempel strikkeworkshops, hvor man kan komme og strikke med og få noget med hjem, som man selv har skabt. Eller man kan strikke en lap, som museet vil samle og hækle sammen til et tæppe og til sidst give det videre.

- Strik er et godt eksempel på noget, der kan nedsætte stressniveauet. Det giver en fokuseret opmærksomhed, siger Anette Maria Syska.

Glem din diagnose

I Kulturland samarbejder museerne blandt andet med specialskoler, patientforeninger og veteranforeninger, som kan være med til at tilrettelægge et besøg eller arrangement efter deres brugeres behov.

- Beskeden er, at de har brug for os, siger Anette Maria Syska.

- Vi kan som museum hjælpe til, at man får en pause - og måske glemmer sin diagnose.

Jørn Christiansen, der er seniorsergent og sagsbehandler på veterancenteret i Vordingborg, er en af dem, der har været i kontakt med Kulturland. Veterancenteret har tidligere samarbejdet med Museum Lolland-Falster i et projekt om danmarkshistorien, hvor der både medvirkede veteraner og professionelle skuespillere.

- Vi vil give nogle forslag til projekter videre til frivillige organisationer. Hvis det kan få vinger og bære, så er der mange andre organisationer, vi kan byde ind med, siger han.

For veterancenteret er det vigtige, at der bliver leveret nogle rammer og muligheder, det kunne for eksempel være en éndagstur på Camønoen.

- Det, vi arbejder med, er veteraner, der er udfordret på forskellig vis, og så er naturen og noget aktivitet der, hvor der er ro og ikke så mange mennesker, interessant. At komme ud og være sig selv og opleve naturen er højt værdsat, for eksempel for folk med PTSD, siger Jørn Christiansen, som håber, at Kulturland kan bidrage med fagligt input.

- Det kunne godt være interessant, hvis man kan blande noget historie ind i det. Det tror jeg, man vil tage imod med kyshånd, siger han og tilføjer, at det er helt afgørende, at der bliver tænkt på, hvad der gavner veteranerne.

- Vi er jo interesserede i noget, der kan hjælpe veteraner, men vi vil ikke eksperimentere, siger han.

Og selvom Kulturland bliver opfundet hen ad vejen, så er tankerne ikke grebet i den blå luft, understreger Anette Maria Syska.

- Vi er ikke en del af et behandlingsforløb, og vi har ikke blanketter, der skal udfyldes. Projektet er diffust, men vi er på vej, og vi lærer. Og der er følgeforskning for at se, om det virker, siger Anette Maria Syska og tilføjer, at hun med glæde kan notere, at når museet får evalueringsskemaer tilbage fra de forløb, der har været indtil nu, så er der rigtig mange krydser i »har aldrig været på museum før«.