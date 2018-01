Se billedserie Marie Brandt Schultz løber først over målstregen i Mærk Næstved Kanal-Tri i sommer. Igen i år vil hun forsøge at vinde i Næstved, men også gerne andre stævner på Sjælland. Foto: Privatfoto

Sådan kommer du i gang med Triatlon

Oplev - 19. januar 2018 kl. 08:15 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En sport for hele familien. Det er mere og mere, hvad triatlon-sporten slår sig op på. Den mega-populære disciplin i Danmark kan nemlig udøves på vidt forskellige niveauer, så både store og små, unge og gamle, tykke og tynde kan prøve kræfter med triatlon.

- Triatlon er på vej til at blive en folkesport med et utal af discipliner og distancer, siger Marie Brandt Schultz.

Den 40-årige Haslev-pige med bopæl i Værløse er blandt andet dansk mester på OL-distancen i »age-group«, som hun sikrede sig ved Kanal-tri i Næstved sidste sommer. Hun har endda kun dyrket triatlon i tre år, men er blevet fuldstændig fanget af hele atmosfæren omkring sporten.

- Jeg kan garantere alle, der har mod på at prøve, at man bliver så godt modtaget i miljøet. Der er en helt speciel atmosfære, hvor alle hjælper og taler med hinanden - uanset alder og niveau. De mange discipliner og distancer har været med til at gøre sporten attraktiv for mange. Jeg startede selv i et sprint-stævne i Haslev, og jeg var nok ikke kommet i gang, hvis der kun havde været lange distancer, siger Marie Brandt Schultz.

Det skal være sjovt For mange er jernmands-distancen, en såkaldt »Ironman«, det ultimative. Og for nogle det uopnåelige. 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer cykling og 42,195 kilometer løb kræver da også sin mand/kvinde.

- For mange er Ironman, hvad maraton var for 20 år siden. Kun få kaster sig ud i det. Det har blandt andet tiltrukket mange erhvervsledere og andre med høj betalingsvillighed. Nu, hvor sporten bliver mere folkelig, er der også risiko for, at den bliver mere »almindelig« - ligesom maraton er blevet det, mener Marie Brandt Schultz, som ikke selv har prøvet en Ironman.

- Jeg er ofte blevet spurgt, men jeg svarer altid nej. Man ville jo heller aldrig spørge Usain Bolt om, hvornår han skal i gang med maraton-distancen, siger hun med et smil.

I stedet koncentrerer hun sig om de kortere distancer - og også duatlon, hvor det »kun« handler om løb og cykling. Også her er hun dansk mester.

- For mig handler det om, at jeg skal have det sjovt. Jeg elsker stævnerne og den spænding, der er i maven op til. Men jeg elsker også den (næsten) daglige træning, hvor man netop i denne sport træner meget alsidigt, konstaterer Marie Brandt Schultz, der har gjort sin sport til et familieprojekt.

- Min mand står for al træning, sæsonplanlægning og håndtering af min cykel. Vores børn er også meget aktive og deltager selv i stævne. Jeg kan klart anbefale det til andre familier, konstaterer hun.

Mange højdepunkter Der bliver masser af muligheder for både at se og dyrke triatlon på Sjælland i år.

De helt store stævner bliver KMD Ironman 70.3 i Helsingør, som er europæisk mesterskab, og ikke mindst KMD Ironman Copenhagen med base på Amager Strandpark, som blandt andet er kvalifikationsstævne til det ikoniske Ironman på Hawaii.

I lidt mindre målestok bydes der på triatlon i eksempelvis Ganløse, Rødvig, Korsør, Skælskør og Karrebæksminde.

- Der er mange højdepunkter i år. Blandt andet DM i sprint på »Tyren« ved smukke Bastrup Sø. Et klassisk tri-stævne, super vel-arrangeret og rigtig hyggeligt for hele familien. Ironman i Helsingør er også et supergodt stævne, uanset om man er deltager eller tilskuer. Mærk Næstved Kanal-Tri, som jeg vandt sidste år, er også et rigtig godt og sjovt stævne med en fantastisk tilskueropbakning. Der findes mange andre gode stævner på Sjælland, men Mini-Tri i Holte for børn er et stævne med fokus på gode oplevelser og ikke så meget på, hvem der er hurtigst, siger Marie Brandt Schultz.

Menige mod eliten Netop Kanal-Tri i Næstved Havn er Anette Østerkjerhuus pænt involveret i. Som formand for triatlon-afdelingen i Herlufsholm, HGATM, er hun på »hjemmebane«, når det populære stævne løber af stablen 5. august.

- Vi håber, det også bliver en afdeling af DM i sprint for eliten, men det er ikke helt forhandlet på plads endnu, siger Østerkjerhuus, der også er politisk breddeansvarlig i Dansk Triatlon Forbund.

Hun glæder sig også til det kommende triatlon-år.

- Det helt store bliver jo VM i multisport på Fyn, og ellers er der mange, hyggelige småstævner rundt om på Sjælland. Jeg tænker, sporten er blevet så populær fordi, der er så mange discipliner og muligheder - alle kan være med. Det er menigmand mod eliten ved samme stævner. Det gør det sjovt at se på og være med til, siger den 59-årige HG-formand.

For 18 år siden præsterede hun at få bronze ved DM i »jernmand«, men nu har hun lagt det aktive lidt på hylden og følger i stedet sporten med »overbliks-briller«.

- Der bliver ved med at dukke nye klubber op, så der er masser af plads til atleter. Dog er der lidt problemer med svømmehals-tider især i København. Men folk melder sig heller ikke ind bare for at lave en jernmand mere. Det gør det mere folkeligt

Hurtige tips til træning: Marie Brandt Schultz giver her nogle tips til, hvordan du kommer i gang med triatlon:





1) Meld dig til et stævne, for det forpligter.

2) Spørg den lokale triatlon-klub, om du må være med et par gange.





3) Tag det roligt. Alt for mange træner med for høj intensitet.





4) Løb stille og roligt i starten og øg langsomt distancen (max 10 procent pr. uge).





5) Start ikke for hårdt ud med cykelture. Én til to gange ugentligt uden pauser.





